Январь – это не только начало нового года, но время для формулирования наших наиболее важных планов на будущее. Ведь, как известно, настоящий успех начинается с правильно поставленных целей. Планирование на год требует внимательности и стратегического мышления. В этой статье я, женский психолог, кризисный консультант и семейный психотерапевт Ирина Шенье, расскажу вам, как правильно ставить цели, чтобы достигать их.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Коли мова заходить про цілі, то я одразу раджу звернути увагу на цінності. Цінності - це те, що має значення для вас, мої любі. Вони відображають переконання, пріоритети і те, що ви вважаєте важливим. Для початку треба зрозуміти, чи відповідають цілі вашим справжнім цінностям, і це дозволить відкинути цілі, які були нав'язані ззовні. Бо нав'язані цілі лише забирають енергію, і навіть якщо вони досягаються, не приносять радості.

Для чого потрібно знати свої цінності

По-перше, це є надзвичайно важливо для самооцінки та самосвідомості.

Знання власних цінностей дозволяє визначати межі, виражати свої потреби, висловлювати бажання і відкидати зі свого життя те, що не відповідає конкретно вашим цінностям.

По-друге, внутрішні цілі є саме тим, що ми справді хочемо.

Ці цілі реалізуються в нашому житті, навіть якщо ми не завжди до кінця усвідомлюємо їх. Наприклад, якщо вашою цінністю є комфорт, ви будете досягати його, навіть якщо це означає зміну роботи або відмову від деяких зобов'язань.

Пов'язуючи зовнішні цілі зі своїми внутрішніми цінностями, ви збільшуєте ймовірність та легкість їх досягнення.

І ще один важливий момент: якщо ви не знаєте внутрішніх цінностей та цілей, хтось інший може спробувати прив'язати їх до ваших зовнішніх цілей. Вам можуть легко нав'язати різні речі, дії або вибори, вигадавши, що це ваші цінності.

Людина, яка знає цінності та цілі, стає стійкою перед будь-якими спробами нав'язати їй різні речі, дії або вибори.

Ви зможете залишатися вірними собі і приймати рішення, які відповідають вашим справжнім цінностям. Знаючи свої цінності, ви зможете ефективніше використовувати свою енергію, задавши собі питання: "Чи додає це бажання гармонії та здоров'я у моє життя?" Бо щастя полягає у житті відповідно до своїх внутрішніх цінностей, тоді як постійне порушення цих цінностей може призводити до нещастя.

Які питання можна використовувати для визначення цінностей?

Які речі були важливими для мене з дитинства й до цього часу? (наприклад: чесність, справедливість, любов). Що я ніколи не б хотів(-ла) робити в житті? (наприклад: якщо думка про зраду викликає негатив, цінність - вірність) Які внутрішні якості залишаться у мене, незалежно від того, що заберуть абсолютно все, що я маю? (наприклад: віра, сила волі, рішучість, комунікабельність)

Як розрізнити справжню цінність від нав’язаної?

Щоб зрозуміти, які цінності є справжніми, потрібно піддавати сумніву кожну з 3-5 цінностей, які ви визначили.

Для кожної з них, відповідайте на наступні питання:

Чи мав я ситуації в житті, коли мені було погано від необхідності дотримуватися цієї цінності? Якщо цієї цінності не було б у моєму житті, яким би стало моє життя?

Якщо ви відчуваєте полегшення, звільнення під час відповіді на друге питання, це свідчить про те, що це не справжня цінність, а сховище для тіней або негативних аспектів. Але якщо відчуваєте неприємність, сумнів або загубленість без цієї цінності, вітаю, цінність пройшла головний краш-тест.

Систематизація цілей

Я-цілі

Я–цілі на рівні ідентичності. Хто я?

Наприклад, "я хочу бути відомим блогером", "IT-спеціалістом", "володаркою бізнесу" або "бізнесвумен".

Цінності-цілі

Що для мене важливо? Заради чого я це роблю?

Цілі-здібності

Здібності – це те, що ми хочемо вміти робити.

Наприклад, я "хочу вміти організовувати заходи", "вміти проводити прямі ефіри", "вміти продавати свої послуги".

Цілі-поведінка

Поведінка – це видимий рівень, який включає наші дії і звички. Ці цілі мають включати дії, які наближають нас до досягнення результату. Наприклад, "щодня харчуватися здоровою їжею", щодня "читати по 20 сторінок книги", "щодня приділяти 30 хвилин на вивчення англійської мови".

Цілі-оточення

Оточення – це те, що можна побачити навколо себе.

Що я хочу мати (наприклад, власне авто, власну квартиру)?

Де я хочу працювати?

Скільки я хочу отримувати (заробляти щомісяця)?

Куди я хочу поїхати (наприклад, відвідати Париж)?

Важливо не ставити цілі, які мають сильний відрив від поточної ситуації, наприклад, якщо ви заробляєте 10 000 гривень, то не ставте ціль одразу заробляти 100 000 гривень або одразу купити собі квартиру.

Аналізуємо свої цілі

Напишіть кожну ціль на окремому листочку або на окремій сторінці блокноту (10 штук).

Визначте, які цінності реалізуються з досягненням цілі.

Уявіть, що ціль вже досягнута, і оцініть почуття, які ви будете відчувати: смак, звуки, запахи, дотик.

Розгляньте свої думки та дії, які можуть перешкоджати досягненню цілі. Запишіть страхи, побоювання, власний досвід.

Перелічіть плюси та мінуси досягнення цілі.

Визначте необхідні ресурси для досягнення цілі. Скільки грошей, часу, навичок, інформації та зв'язків знадобиться?

Напишіть сценарій досягнення цілі.

Після досягнення кожної цілі, визнач наступну ціль, позначивши її як "т.С".

Цей аналіз допоможе зрозуміти, наскільки важлива і досяжна кожна ціль.

Лайфхак для успішного досягнення цілей: Розбивайте великі завдання на менші, конкретні кроки. Замість того, щоб визначити загальний напрямок, розділіть свої цілі на невеликі завдання і створіть чіткий графік з термінами для їх виконання. Такий підхід робить процес досягнення цілей менш страшним і більш керованим, дозволяючи вам крок за кроком продвигатися вперед. Також важливо встановлювати реалістичні терміни та надавати собі невеличкі нагороди за кожну досягнуту частину цілі, що сприяє підтримці мотивації на високому рівні.

Завершуючи тему важливості визначення та досягнення цілей, вам потрібно також розуміти, що у цьому процесі самореалізації можуть бути задіяні різні техніки, які допоможуть виявити ваші можливості, збільшити саморозуміння та зосередженість на досягненні поставлених завдань. Запрошую вас відкрити для себе нові горизонти розвитку та переглянути практичні поради на моїй сторінці в Instagram (лінк під моїм фото), щоб допомогти собі на шляху до успіху.