Как понять, что у вас синдром отложенной жизни: признаки и чем это чревато

Елена Медведева
Психология / Мнения
3 минуты
666
Как понять, что у вас синдром отложенной жизни: признаки и чем это чревато

- А когда это произойдет? Назовите срок? - спрашиваю я на сессиях, если слышу, что сетования и жалобы анализантов уходят в плоскость отложенных событий. А в ответ часто звучит: Нуу, я не знаю, когда. Когда он (она) изменится. Когда моя мама меня оставит в покое. Когда дети вырастут. Когда похудею, тогда у меня будет нормальный секс. Когда отдохну - отпуск скоро. Когда завершу проект. Выплачу ипотеку. Куплю машину. Найду новую работу. Съеду от родителей. Замуж хочу, но когда буду готова. Рожу ребенка, но не сейчас, так как не уверена в своем партнере, а разводиться ним не хочу, вдруг не найду лучше? Хочу переехать хочу в другую страну, но когда муж денег заработает, а я выучу язык. Когда закончу психоанализ... Или же - не знаю, когда. И всякий раз я интересуюсь: а вам не жаль тех лет, когда вы ждете, и как будто бы не живете?

Можно продолжать бесконечно называть причины, почему человек откладывает решения в вечном предвкушении чуда. Как будто бы впереди маячит некий приятный важный и даже необходимый ориентир, еще немного, и ситуация кардинально изменится. Нет, не изменится, - отвечаю я своим анализантам. - Пока вы будете предавать свои желания и даже просто "хотения", находиться в хроническом ожидании правильного момента, чтобы зажить на полную катушку, незаметно наступит время, когда и мир цвет изменит, и здоровье подведет, и родить будет уже поздно, и в другой стране вы не нужны будете, там своих стариков полно, а партнер (партнерша) уйдет к более живому человеку, и вокруг окажется пустыня. И вы снова пойдете к специалисту, которому не верили, чтобы обвинять в том, что не состоялось, родителей, детей, мужа/жену, начальника, погоду, политику и ковид.

Видео дня

Жизнь с синдромом отложенной жизни - не сахар, потому что вы фиксируетесь на будущем, а к настоящему интерес утрачивается. И в ожидании, чтобы скорее наступило завтра, вы попросту убиваете время. Ну и свою жизнь, которая как-то поначалу трепыхается, но с каждым отложенным событием все более вяло.

СОЖ - не заболевание, и отличается от прокрастинации. Скорее, это защита от тревоги и сложность принятия решений, торможение и откладывание. Подобные симптомы встречаются как особенности некоторых психических структур, но сейчас речь не об этом. При СОЖ человек как будто пытается заранее подготовиться к жизни, чтобы не ошибиться, забывая, что как раз ошибка - часто находка. Но эта "жизнь" никак не наступает. Тупик. Можно подумать, что человек в депрессии, ан нет. При депрессии даже мелкие задачи удается решать с трудом, болезненно проживается потеря - людей, иллюзий, ожиданий.

Какие причины у СОЖ?

  • Инфантильность - решите за меня, дайте мне, но чтобы не дали - все будет не то. А если родители в детстве еще и внушили ребенку, что добиться успеха можно только с годами и опытом, то человек может откладывать жизнь на потом, пока не станет достаточно "взрослым".

  • Самоуничижение - я пока недостаточно хорош, попробуйте меня разубедить.

  • Зацикленность на какой-то сверхценной идее, например, похудеть, и, пока это не произойдет, жизнь превращается в точку. И, как вы понимаете, это ожидание похудеть вряд ли сбудется, поскольку здесь кроется наслаждение субъекта. Соответственно, все, кроме похудения как идеи фикс, просто теряет ценность.

  • Страх рискнуть, хотя когда вы родились, это был самый большой риск в вашей жизни. И вы цепляетесь за иллюзорную соломинку ожидания. Действительно, зачем начинать дело, если идеал кажется недостижимым?

  • Человек не различает желание и потребность, мечту и цель.

  • Случается, что у человек есть многое, но он никак не может остановиться, при этом от приобретения он не получает удовольствия, внутри все равно пусто. И единственное, что он может - желать желания других, воплощать мечты чьи-то - родителей, партнера, и одновременно их всех ненавидеть. Удовольствия=ноль.

Можно ли как-то выйти из этого тупика?

  1. Во-первых, это не так уж и просто, и легче этот путь пройти со специалистом, обнаружить и признать проблемы, их старт, подводные камни, к кому эта история обращена.

  2. Научиться в результате якобы невозможное формулировать в виде цели. Сначала очень реалистичной, выполнимой легко, потом можно усложнять. Получилось - ура, я могу, оказывается. Ставить дедлайны. Радоваться успеху: ну, купите себя что-нибудь, похвалите!

  3. Перестать сравнивать себя и свою жизнь с другими, кто стройнее, богаче, успешнее. Конкуренция не вредит, самоуничижение и зависть - истощают.

  4. Попробуйте не хранить свои вещи до лучших времен. Когда вы похудеете или появится возможность выйти в свет. А если не наступит?

  5. Жизнь - это не расписание на будущее. Это здесь и сейчас. Родители, конечно, говорили: вот вырастешь, тогда... Ну, вы выросли, и? Идите и живите, а не репетируйте. Вы - сценарист, режиссер, актер и директор вашей жизни, если что...

Подписаться на Instagram автора можно здесь.

Сайт автора psymedvedeva.com.ua.

disclaimer_icon

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...

УкраинаПсихология