- А когда это произойдет? Назовите срок? - спрашиваю я на сессиях, если слышу, что сетования и жалобы анализантов уходят в плоскость отложенных событий. А в ответ часто звучит: Нуу, я не знаю, когда. Когда он (она) изменится. Когда моя мама меня оставит в покое. Когда дети вырастут. Когда похудею, тогда у меня будет нормальный секс. Когда отдохну - отпуск скоро. Когда завершу проект. Выплачу ипотеку. Куплю машину. Найду новую работу. Съеду от родителей. Замуж хочу, но когда буду готова. Рожу ребенка, но не сейчас, так как не уверена в своем партнере, а разводиться ним не хочу, вдруг не найду лучше? Хочу переехать хочу в другую страну, но когда муж денег заработает, а я выучу язык. Когда закончу психоанализ... Или же - не знаю, когда. И всякий раз я интересуюсь: а вам не жаль тех лет, когда вы ждете, и как будто бы не живете?

Можно продолжать бесконечно называть причины, почему человек откладывает решения в вечном предвкушении чуда. Как будто бы впереди маячит некий приятный важный и даже необходимый ориентир, еще немного, и ситуация кардинально изменится. Нет, не изменится, - отвечаю я своим анализантам. - Пока вы будете предавать свои желания и даже просто "хотения", находиться в хроническом ожидании правильного момента, чтобы зажить на полную катушку, незаметно наступит время, когда и мир цвет изменит, и здоровье подведет, и родить будет уже поздно, и в другой стране вы не нужны будете, там своих стариков полно, а партнер (партнерша) уйдет к более живому человеку, и вокруг окажется пустыня. И вы снова пойдете к специалисту, которому не верили, чтобы обвинять в том, что не состоялось, родителей, детей, мужа/жену, начальника, погоду, политику и ковид.

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Жизнь с синдромом отложенной жизни - не сахар, потому что вы фиксируетесь на будущем, а к настоящему интерес утрачивается. И в ожидании, чтобы скорее наступило завтра, вы попросту убиваете время. Ну и свою жизнь, которая как-то поначалу трепыхается, но с каждым отложенным событием все более вяло.

СОЖ - не заболевание, и отличается от прокрастинации. Скорее, это защита от тревоги и сложность принятия решений, торможение и откладывание. Подобные симптомы встречаются как особенности некоторых психических структур, но сейчас речь не об этом. При СОЖ человек как будто пытается заранее подготовиться к жизни, чтобы не ошибиться, забывая, что как раз ошибка - часто находка. Но эта "жизнь" никак не наступает. Тупик. Можно подумать, что человек в депрессии, ан нет. При депрессии даже мелкие задачи удается решать с трудом, болезненно проживается потеря - людей, иллюзий, ожиданий.

Какие причины у СОЖ?

Инфантильность - решите за меня, дайте мне, но чтобы не дали - все будет не то. А если родители в детстве еще и внушили ребенку, что добиться успеха можно только с годами и опытом, то человек может откладывать жизнь на потом, пока не станет достаточно "взрослым".

Самоуничижение - я пока недостаточно хорош, попробуйте меня разубедить.

Зацикленность на какой-то сверхценной идее, например, похудеть, и, пока это не произойдет, жизнь превращается в точку. И, как вы понимаете, это ожидание похудеть вряд ли сбудется, поскольку здесь кроется наслаждение субъекта. Соответственно, все, кроме похудения как идеи фикс, просто теряет ценность.

Страх рискнуть, хотя когда вы родились, это был самый большой риск в вашей жизни. И вы цепляетесь за иллюзорную соломинку ожидания. Действительно, зачем начинать дело, если идеал кажется недостижимым?

Человек не различает желание и потребность, мечту и цель.

Случается, что у человек есть многое, но он никак не может остановиться, при этом от приобретения он не получает удовольствия, внутри все равно пусто. И единственное, что он может - желать желания других, воплощать мечты чьи-то - родителей, партнера, и одновременно их всех ненавидеть. Удовольствия=ноль.

Можно ли как-то выйти из этого тупика?

Во-первых, это не так уж и просто, и легче этот путь пройти со специалистом, обнаружить и признать проблемы, их старт, подводные камни, к кому эта история обращена. Научиться в результате якобы невозможное формулировать в виде цели. Сначала очень реалистичной, выполнимой легко, потом можно усложнять. Получилось - ура, я могу, оказывается. Ставить дедлайны. Радоваться успеху: ну, купите себя что-нибудь, похвалите! Перестать сравнивать себя и свою жизнь с другими, кто стройнее, богаче, успешнее. Конкуренция не вредит, самоуничижение и зависть - истощают. Попробуйте не хранить свои вещи до лучших времен. Когда вы похудеете или появится возможность выйти в свет. А если не наступит? Жизнь - это не расписание на будущее. Это здесь и сейчас. Родители, конечно, говорили: вот вырастешь, тогда... Ну, вы выросли, и? Идите и живите, а не репетируйте. Вы - сценарист, режиссер, актер и директор вашей жизни, если что...

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Сайт автора psymedvedeva.com.ua.