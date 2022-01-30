Сегодня ситуация в которой живут украинцы достигает максимального уровня стресса. С одной стороны: новая волна ковида, и очень быстрый рост заболеваемости, с другой стороны: потенциальная эскалация конфликта между Россией и Украиной и возможность масштабного военного вторжения.

На фоне неопределенной политической ситуации, где одни утверждают, что война практически неизбежна, а другие говорят что для паники нет причин, где мы слышим, что одни страны забирают своих дипломатов, другие нет, одни собираются помогать нам и нашей армии, другие нет, растет курс доллара, происходит рост тарифов для производства и т.д.

И это еще больше поднимает всеобщий уровень стресса и паники. Конечно же, все эти факторы не могут не влиять на работу компаний и каждого из нас в отдельности. Потому что каждый из нас приходит и приносит все свои мысли и беспокойства на рабочие места.

Как справится с эмоциями и не поддаваться панике в такой сложной ситуации? Что делать, чтобы работа не остановилась, а продолжалась дальше? Свои рекомендации я хочу разделить на две части: для руководителей и самих сотрудников.

Советы для руководителей:

1. Нельзя игнорировать свои команды и их страхи. Если вы видите зачатки паники у своих сотрудников (люди говорят о том, что еще не свершилось, используют негативные тона и описания), нужно срочно налаживать с ними открытую коммуникацию. Команде нужно уделять время, проводить как командные так и индивидуальные встречи, во время которых не стоит убегать от сложных тем и вопросов. Если человек об этом уже думает, то его мысли будут только становится более навязчивыми. И если их не обсудить и не проговаривать, то рано или поздно у человека может произойти психологический срыв, последствия которого могут быть просто непредсказуемыми. Когда человек проговаривает свои страхи, то дальше ему намного легче с ними жить. Когда люди говорят о том, что их волнует, то у них снижается уровень эмоционального напряжения.

2. Не стоит "унижать" страхи команды, или говорить, что они зря боятся, войны не может быть, что это все преувеличение. Потому что люди начнут сравнивать внешнее информационное пространство с вашими словами и вы будете терять свой авторитет. Этого делать нельзя. Наоборот, лучше сказать, что в этой жизни все возможно, но все под контролем. Руководители должны показывать уверенность. Часто подчиненные могут спросить – а что вы думаете? Тут руководитель ни в коме случае не должен показывать свое внутреннее беспокойство, чтобы не передавать его команде. Он должен быть гарантом уверенности. И рассказывать четкий план действий: для истории с ковидом это свой план, для военного конфликта – своя история, которая уверит сотрудников, что они находятся и будут находится в безопасности. Если спросят – а куда вы будете бежать, и руководитель ответить этот вопрос, то это будет означать, что все его предыдущие фразы были ложью. Никто никуда бежать не будет и в этом нет смысла и повода.

3. " А вот американцы начали бежать со страны, это разве не признак, что и нам нужно?" – очень частый вопрос среди сотрудников сейчас. Вы должны спокойно ответить, что нет, это не признак, а это их решение и стратегия поведения. 4 страны вывозят семьи дипломатов и гражданских лиц, а больше 100 дипломатических миссий так же остаются в Украине. Это особая стратегия каждой отдельной страны. И часто она совсем не связана с Украиной (например, болевая точка американцев – это Кабул, Афганистан, поэтому они до сих пор поступают согласно своему страху).

4. Коммуникация должна быть постоянной. Люди хотят выговориться, ведь каждый день появляются свежие новости и у людей появляются новые аргументы. Это как было с вакцинацией – чем больше вы обсуждаете, почему это важно и нужно, тем больше людей успокаивается. Когда люди молчат и не говорят ничего – у них растет тревожность (состояние неопределенности, за которым следует паника). Поэтому чем больше вы будете говорить, успокаивать – тем больше вы будете понижать уровень тревожности. А на вопрос нужно ли собирать рюкзак первой необходимости / тревожный чемодан либо покупать бензин? ответ прост: если вам так будет спокойнее, сделайте так! Но повода для этого нету. Но в этом и большой плюс: по крайней мере у вас не закончится бензин, и все документы будут в порядке :)

Советы для сотрудников компаний и команд:

1. Не верьте всем возможным источникам массовой информации. Ведь сейчас много медиа пишут статьи со скандальными заголовками и выпускают сюжеты ради хайпа (не фильтруют, не проверяют, и просто делают себе рейтинги). Поэтому старайтесь меньше погружаться в новости и читайте только те издания, что имеют хорошую репутацию, кому вы доверяете. Избегайте фейков!

2. Читайте как можно меньше новостей, даже если это было вашим любимым занятием, старайтесь сейчас ограничить его время. Выберете один период дня, когда вы можете это сделать, не сидите сутками на новостных сайтах. И не читайте новости на ночь глядя. Когда мы засыпаем с негативными мыслями, у нас будет плохой сон, и мы просыпаемся тревожными. Перед сном наоборот лучше посмотреть что-то позитивное, то, что вас улыбнет и заставит подумать о приятном.

3. Делитесь своими мыслями с кем-то. Лучше это делать с людьми, которые не паникуют и разбираются в ситуации. То есть человек, который паникует не лучший ваш компаньон для обсуждения новостей. Сейчас лучше общается с людьми, которые могут критично мыслить, задавать правильные вопросы: себе и другим, то с таким человеком вы можете поделится своими мыслями и даже обсудить новости.

3. Сами вызывайте руководителя на разговор. Инициируйте это когда вы чувствуете тревожность и хотите выговорится, узнать план действия, быть более спокойным. Также устройте такой разговор внутри семьи: обсудите ваши состояния, проговорите все. Это поможет вам успокоится.

И помните, что паника не помогает, а только приводит к ошибкам и опрометчивым действиям.