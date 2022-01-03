Надеюсь, друзья, что вы все-таки не мерялись достижениями за год и не подводили итоги, чтобы не усилить депрессивное настроение перед праздниками, потому что на самом деле никто никогда все не успевает. Но похвалить себя за что-то, конечно же, надо! Ну и подумать, как оптимизироваться в году наступившем и подружить прокрастинацию с перфекционизмом, хотя все же важнее - получать удовольствие и от процесса, и от результата.

Если кто-то в детстве смог сделать кузнечика из двух резинок и коробки от спичек, то не обязательно он когда-либо достигнет славы и признания, в современной гонке за успехом этого умения мало. Как и сидеть ждать - вдруг божественный огонь загорится во мне от случайной искры вдохновения, пришедшей откуда-то свыше. Равно как и чрезмерно страдать не стоит в бесплодные периоды, пока никак не работается - цикл бездействия проходит, надо подождать, и вы сможете работать с большей энергичностью. Часто такое состояние - результат обидчивого тщеславия, которое боится неудачи или резкой критики и поэтому не допускает того, чтобы работалось хоть что-то, в чём заранее нет уверенности в успехе. Еще одна сложность имеет технический аспект: это неспособность поддерживать элемент работы, доводя его до успешного завершения. Люди часто жалуются, что, начав активно, через время сдуваются. Что здесь предпринять? Научиться сохранять способность быстро и остро ощущать ситуации, и слово "банальное" не должно иметь какое-либо значение, а так же видеть "соответствия между вещами", о которых Аристотель говорил две тысячи лет назад. То есть, придавать значение мелочам, искать новые подходы даже к рутинным работам.

Итак. Над чем нам стоит поработать, чтобы получать удовольствие и результат?

Первое, хочу сказать, что быть эгоистом хорошо. Это как бы я, как я. Вы должны быть себе лучшим другом, а не просто суровым и дисциплинированным наставником. И не особо стоит прислушиваться ко всем, кто по доброте своей душевной пытается навязать критику или одобрение. Никто другой не сможет найти для вас то, что лучше всего подходит для стимуляции вашего труда. И только наблюдение покажет, какое влияние оказывает на вас группа людей или какой-то отдельный человек. Согласитесь, случается так, что в вашем окружении есть человек с тусклой душой, которого вы продолжаете упрямо обожать, или гениальный друг, который вас почему-то раздражает. Если после общения с таким коллегой или начальником, мир кажется сухим и пыльным, то это является достаточной причиной для того, чтобы не пересекаться с ним в тот период, пока вы плотно работаете. И стоит держаться людей, которые подпитывают вас идеями или каким-то непонятным образом. В тот момент, когда вам нужно работать, писать, редактировать, ваше старшее "я" должно стоять в сторонке, лишь иногда делая тихие замечания. Мучительные сомнения в собственных способностях, самосознательная немощь, начинаются с того, что вы принимаете сторону рациональную, оценивающую. Пробуйте этому препятствовать, сознательно и жестко, и ваша критическая способность начнёт спокойно ждать своей очереди.

Второе - надменность разума: одна из опасностей, которая подстерегает, если вы начинаете относиться к работе слишком торжественно. Вы обнаружите, что, если вам не удастся обуздать свой интеллект в течение этого периода, он будет постоянно подделывать мотивы, подсовывать стереотипные решения. Обычно мы тратим достаточно много энергии на то, чтобы выполнить любое простое действие и добиться результата, который в три раза превосходит тот, что нам нужен. Это заявление справедливо как для самых простых задач, так и для самых сложных, физических и умственных. Если мы поднимаемся по лестнице, то делаем это, используя все мышцы и органы, которые работают так, как будто бы от этого зависит спасение нашей души, а в результате возмущаемся той несоразмерной отдачей, которую получаем в обмен на нашу затраченную энергию.

Третье - выгорание. Вкладывая в свои действия чересчур много энергии, мы выгораем. Поэтому обязательно должны делать и что-то бесцельное. У всех был опыт бестолкового толкания вокруг закрытой двери, долгого хождения вокруг неё, но в результате, мы почему-то оказывались в соседней комнате. Или мы слишком сильно напрягались, поднимая какой-то легкий предмет, который выглядел обманчиво тяжелым. Если вы вспомните себя в подобной ситуации, вы увидите, что потом, только для того, чтобы восстановить равновесие, вам нужно было сделать ещё несколько дополнительных действий. В своих умственных усилиях, мы, скорее всего, будем еще больше блуждать, руководствуясь своими детскими представлениями о том, что похвальным может быть только постоянное, полное решимости, напряжение воли. Но изменяя свои привычки, вы обнаружите, что достигаете результатов намного быстрее в случае, если в этом процессе задействуете воображение, вместо того, чтобы с самого начала использовать своё самое мощное оружие.

Четвертое: старые привычки, которые сильны и ревнивы. От них нелегко отказаться, особенно, если они получат предупреждение, что у вас есть планы; они будут бороться за свое существование, используя всю хитрость и убедительность. Если их атаковать слишком сильно, они отомстят: после одного или двух дней необычайных усилий, вы вдруг обнаружите множество причин, по которым новый метод вам не подходит, вы придумаете множество оправданий, почему вы не должны меняться. В конечном итоге, вы скажете, что любой совет для вас не работает. Причиной вашей неудачи в этом случае будет то, что вы устали и исчерпали всю силу своих намерений.

Пять. Наиболее частое психическое сопротивление - остывание к деятельности. Это примерно такая же проблема, как у супругов, которые прожили долгие годы в браке, и их чувства уже не столь горячи. Подумайте, как освежить. Погружённость в ежедневные жизненные сложности могут лишать сосредоточенности, уменьшать количество энергии. Именно эта двойная способность - побудить себя к действию и довести его до конца - отличает успешного человека от более инертных и менее решительных коллег.

Шесть - прокрастинация. Это - не болезнь, как некоторые думают, хотя избавиться от нее сложно, и во многих случаях прокрастинация не только выработанная годами стратегия решения проблем, но и защита. Развитие современного общества с большим количеством возможностей выбора, доступность удовольствия "здесь и сейчас" представляет собой крайне плодородную почву для прокрастинирования. Но все не так плохо, если научиться управлять ею и сделать продуктивной.

О прокрастинации будет в следующем блоге, а пока давайте освоим несколько полезных навыков.

1.Был проведен один эксперимент, во время которого участникам предлагалось представить, что они готовятся к важному событию. Далее их спрашивали, как скоро это случится. Ответы разным группам предлагалось давать в разной форме - в днях и месяцах. Выяснилось, что группа, оценивающая срок ожидания в днях, назначала его в среднем на 29,6 дней раньше. В следующем исследовании нужно было выяснить, влияет ли ощущение времени на осуществление накоплений финансов - на учебу или на пенсию. Как и в первом случае, участники были разделены на группы. Одной группе предложили представить, что учеба в колледже начнется через 18 лет, другой - через 6570 дней. Другой группе было сообщено, что их пенсия начнется через 30 (или 40 лет) - или через 10950 (или 14600) дней. Исследователи установили, что те участники, которые оперировали днями, запланировали начать откладывать деньги раньше, чем те, кто считал годами. Последующие исследования показали, что такое сбережение средств признавалось важным всеми участниками. Но те, кто вел подсчет не в годах, а в днях, чувствовал большую связь с будущим и, соответственно, испытывал большее желание начать к нему готовиться. Мы можем использовать этот прием как средство придать больше мотивации своему намерению исполнить необходимую, но не очень привлекательную работу. Осталась всего одна неделя до сдачи проекта своему руководителю, а вы никак не можете себя заставить его доделать? Запустите count-down (обратный отсчет) времени в часах, и... Что?! Осталось всего 168 часов?! То есть, измените свое восприятие времени. Не думайте о своих делах как о каком-то далеком будущем. У вас есть задание или дело? Будущее уже наступило. Оно прямо здесь и сейчас, его не нужно ждать, оно пришло. А значит, уже настало время работать

2. Решите вопрос с награждением. Часто встречающейся причиной недовольства и неуспеха является неприятие самой задачи. И чем большее неприятие эта задача будет вызывать, тем сильнее человек будет стараться ее избежать. Дополнительную роль в неприятии задач будут играть также сроки будущих наград и наказаний за совершенное дело. Чем дальше во времени отставлена награда или ближе наказание, тем менее привлекательной становится задача. Также, чем дальше отстоит во времени рассматриваемое событие от нынешнего момента, тем меньше влияния оно будет оказывать на принятое решение. То есть возникает некая временная перспектива, в которой вы можете обращать больше внимания на сиюминутные поощрения и награды, а также преодоление чувства тревоги, чем на возможные негативные последствия откладывания когда-то в будущем. На основе этих выводов была выдвинута теория временной мотивации. В ней время является основным мотивационным фактором: субъект всегда будет выбирать ту цель, осуществление которой будет более приятной для него. Кроме того, мотивация будет стремительно возрастать с приближением контрольного срока. Так сделайте мотивацию награждением себя за своевременно сделанную работу.

3. Не уменьшайте список дел. Распространенная ошибка - уменьшить свои обязательства, надеясь, что с меньшим списком дел вы сможете сделать больше. Такие действия только отдаляют от важного источника мотивации, но исчезает выбор между более важными и неважными задачами. Когда в списке дел всего несколько задач, то ты просто отложишь их все. Это верный способ стать "диванным бойцом".

4. Сдерживайте перфекционизм. Например, мы делаем важную работу лучше, когда мы до нее, наконец, добираемся. Так как большинство все-таки желают сделать наилучшим образом самые важные задания, то откладывание на время иногда полезно. Оставить выполнение работы на последний момент позволяет сделать работу хорошо, как бы странно это не звучало. И поверьте, в 99% случаев просто хорошо выполненная работа это все, что от нас требуется. Мы зачастую занимаемся делами, которые на самом деле не очень важны. Если их отложить, они в итоге все равно исчезнут, и мы спасем себя от ненужной работы. Когда мы отлыниваем от не слишком важной работы, мы можем потратить больше времени на более важную.

5. Формируйте рейтинг важности дел. Самые срочные и важные находятся во главе списка, правда, и другие важные дела тоже будут присутствовать. Настоящие прокрастинаторы, как правило, будут стараться избежать более важных и сложных (вызывающих страх) задач, находящихся во главе списка дел, в пользу более легких и мелких. Но вы постарайтесь добавлять в первые строчки вашего списка те задания, которые кажутся невероятно важными и срочными, но на самом деле могут быть или отложены на потом или вообще не выполнены. Сложность заключается в том, чтобы заставить себя поверить, что эти задания очень важные и сложные, и, таким образом, вы выполните другие дела вашего списка, только бы избежать выполнения этих. Если вам удастся применить эту стратегию, вы будете удовлетворены тем, что вы делаете больше.

6. Онлайн выходной. Если онлайн-досуг хоть раз привел к угрозе провала ваших планов - пора задуматься. Не стоит винить соцсети и игры. Они только инструменты в руках человека. А если он не умеет применять инструменты по назначению, то доступ к ним стоит ограничить. Родители часто отлучают ребенка от компьютера, если он слишком много проводит времени в Сети или засиживается за играми, но сами могут сидеть в интернете часами. Иногда полезно отнестись к себе, как к ребенку, и жестко сказать: "Игры - по выходным".

7. Умейте утрачивать. Составить список вредных дел по аналогии со списком вредных продуктов и расстаться и с другими ложными потребностями, которые создают проблемы. То есть избавиться от идеи, что они реально необходимы. И осознать, что отвлекающие факторы и ложная потребность все время смотреть почту, новости и другие вещи в онлайне тоже создают проблемы. И частично хотя бы их утратить.

8. Проведите внутреннюю инвентаризацию. Считайте, что все незначительные неудобства и временный отказ от некоторых привычек в конечном итоге создадут для вас полную и эффективную жизнь. Забудьте или игнорируйте в течение какого-то времени все те трудности, о которые вы позволяли себе слишком часто спотыкаться. Вещи, которые сейчас кажутся вам трудными или невозможными, откроются вам в более верной перспективе, когда вы продвинетесь по этому пути чуть дальше. Позже вы сможете время от времени проводить внутреннюю инвентаризацию, чтобы понять, что даётся вам легко, а что вы делаете плохо или не так. Вы сможете подумать над тем, какие шаги вам нужно. Это не обязательно должен быть очень длительный отрезок времени, и в мире точно нет настолько загруженных обязанностями рабов, которые не смогли бы выкроить четверть часа в своём напряженном дне.

9. Находите время для отдыха: погрузитесь на несколько часов в бессловесную пустоту. Будьте в одиночестве, не поддаваясь соблазну взять в руки книгу или что-либо, на чём есть хоть какой-то текст; при этом, когда вы начнёте ощущать напряжение, избегайте соблазна позвонить кому-нибудь. Очень скоро вы обнаружите, что слова переполняют вас: вот, вы уже планируете рассказать знакомому всё, что вы думаете, изучаете свою совесть и даёте сами себе советы, пытаетесь вспомнить слова песни или сюжет какой-то истории; на самом деле, слова просто прорвались из ниоткуда, чтобы заполнить ваш бессловесный вакуум. Значит, вы уже набрались сил. Интересное наблюдение. Заключенные, не написавшие ни слова, пока были на свободе, начинают писать на любом клочке бумаге, оказавшемся у них под рукой. Бесчисленное количество книг было начато пациентами, лежащими на больничных койках, приговоренными к молчанию, не имеющими возможность читать. Уильяму Аллену Уайту идея романа "Какой-то богатый человек" пришла, когда он "пускал блинчики по воде" в период своего вынужденного безделья. Только путём эксперимента можно выяснить, какая деятельность является для вас лучшим отдыхом. Для того чтобы думать интенсивно, например, вам необходимо поддерживать свое тело практически в неподвижности, или вы лучше всего вы размышляете, осуществляя какую-то механическую работу, как автомат. Ритмичные, монотонные действия предназначены для удержания ума и тела в подвешенном состоянии, в то время как более высокая или, можно сказать, более глубокая способность продолжает работать.

В целом, для каждого найдется свой способ повышения эффективности и производительности, но прежде - обращайте внимание на собственные интересы и силы: нет ничего важнее, чем ваш собственный выбор. А люди, которые для достижения целей выбирают цель и не видят препятствий, стремятся обслужить ее любой ценой, через время оказываются у меня на приеме...

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