'Говорите от себя'. Андре Тан поделился простым правилом, как сохранить отношения во время войны

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с украинцами советом, как сохранить отношения на фоне стресса во время войны. По его словам, главное, говорить от себя, а не обвинять своего партнера.

"Война берет любую проблему и множит ее на 20. Так и в отношениях – то, что раньше было небольшим конфликтом, превращается в настоящий кризис", – написал он на своей странице в Instagram.

Дизайнер отметил, что в такое время гораздо тяжелее любить, поскольку у партнеров могут быть разные реакции на стрессовые ситуации.

"Это ведет к непониманию и нервозности в отношениях – мы все через это проходим. Поможет преодолеть кризис простое правило "говорить от себя". Оно универсально и заключается в том, чтобы говорить только о себе и своих чувствах. Таким образом мы избегаем способов обвинить партнера, а потому имеем шанс на конструктивный разговор", – рассказал он.

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Андре Тан добавил, что следует больше говорить о своих ощущениях, с указанием на четкие факты и объяснением своего состояния. Также, по мнению дизайнера, важно проговаривать с партнером свои нужды и предлагать конструктивные пути решения проблемных ситуаций.

Например, говорить "я чувствую грусть/разочарование/злость", вместо "знаешь, все как-то так серо в последнее время". "На прошлой неделе ты опоздал/забыл о важной дате", а не обобщениями "ты всегда опаздываешь!".

"Пользуйтесь этим простым правилом и пытайтесь конструктивно изменить в отношениях то, что вам не нравится. Я всегда говорил и буду говорить: отношения – это тоже работа! И на время войны, увы, это правило не меняется", – резюмировал он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андре Тан дал советы украинцам, как можно справиться со стрессом во время войны и "починить" свою психику.