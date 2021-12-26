- Я ненавижу свою мать. Когда у меня замерла очередная беременность, она не просто не посочувствовала, а кричала на меня и унижала: надо, мол, как люди, замуж выйти, обвенчаться, а потом детей заводить, и мне было очень больно. А когда, наконец родился мой долгожданный ребенок, она пришла в роддом, и, недовольно кинув взгляд на малыша, проронила: а у него глаза есть, что-то он кволый? Будто мать может быть только она...

- Я все время выбираю женщин, которые сильнее меня, они привлекают, влюбляюсь, но потом их боюсь, чувствую с ними себя меленьким и на что не способным, сексуальные контакты сложны, эякуляция происходит, как у мальчика, еще до того, в ужасе я сбегаю...

- Не заметила, как мама мною манипулировала все время: то болеет и я должна приехать срочно, то должна ей что-то помочь или что-то срочно купить, и еще отчитываться, где была и с кем, а если не сделаю, обвиняла меня в черствости, кричала в трубку, что я неблагодарная, а мне было стыдно: бросала все и мчалась к ней..

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- Моя мать настолько прекрасная женщина, что мне никогда не стать такой, чувствую свою ничтожность...

- Я вырос с мамой, отца не помню, хотя все родственники говорили, что он хотел меня воспитывать. Мне так хотелось его отыскать. Нашел в другой стране, уже когда мне было 40, позвонил, а он умер неделю назад. Мне отвратительно, что мать всю жизнь говорила, будто он идиот. Я встретился с его детьми - они считают, что прекрасный был человек, завидую им.

Таких историй в моей психоаналитической практике наберется на собрание сочинений в томах. Что происходит в отношениях с человеком, который дает жизнь? Это самое неоднозначное чувство. Когда умирает мама, будто останавливается время. Если была надежда, что мама изменится, полюбит, как хотелось бы, то остается разочарование: у меня никогда не будет теперь хорошей матери. Если было чувство вины - она такая хорошая, а я плохая, то эту вину уже никогда не искупить. Понятно, что в процессе работы, мы пробуем Великую Мать "превратить" в обычную женщину и расстаться, принять факт смерти, но это тоже очень болезненный процесс. Неужели мы не можем справиться с фразой, брошенной однажды: никто не будет тебя любить, больше, чем мать? Понятно, что мать удовлетворяет все нужды и потребности младенца. Но ребенок вырастает и понимает, что мать не совершенна, а для нее это шок: как же так? И сила дальнейших взаимоотношений зависит от интенсивности слияния, от того, насколько мать способна сопроводить сына или дочь в их взрослении. Сжечь мосты иногда единственный выход, но чаще мать оправдывают и говорят о неоплатном долге. И это очень сильно мешает созданию своей собственной истории. Что же делать?

- Мы все имеем право взрослеть и не путать маму с потолком, разделяя могущественную фигуру и реального человека

- Мама - обычный человек и мы можем заботиться о ней, не исполняя капризы. Она не станет такой, как мы хотели бы, это иллюзия. Это детское отчаяние и страх разочарования, но они необходимы, чтобы двигаться вперед

- У многих женщин есть страх стать такой, как мать. Да, мы часто это обнаруживаем, и тогда удается построить антимодель. И из недолюбленных или зависимых девочек получаются достаточно хорошие матери

- Вы можете себе позволить не любить мать. Это не легче. Но отношения станут лучше. Мы вообще никого не обязаны любить. Это чувство наше и оно может трансформироваться. Возможно, потом вам удастся прийти к неидеальной матери не идеальным, а обычным ребенком, обнять и сказать: мам, это я. И всем станет легче, даже если изменитесь только вы.

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Сайт автора psymedvedeva.com.ua.