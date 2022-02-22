Что говорит о вашем характере форма стопы

Эксперты в области педомантии (паранаучной практики, так называемого гадания по линиям стопы и форме пальцев ног. – Ред.) утверждают, что форма ног может дать ключ к разгадке личности. К примеру, она может продемонстрировать черты характера.

Как пишет Good Housekeeping, есть четыре основных типа стоп, которые определяют поведение человека. Это – "римская", "огненная", "крестьянская" стопы и заостренный большой палец.

"Римская стопа", когда все пальцы меньше предыдущего, обозначает человека со сбалансированной и пропорциональной формой тела, типичного для общительного и общительного человека. Он всегда готов учиться и любит открывать себя новому опыту. Такие стопы обычно у путешественников.

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"Огненная стопа", или "Греческая стопа", когда второй палец более длинный по сравнению с остальными, указывает на человека, который является активным, спортивным и творческим, а также с энтузиазмом относится к новым и чужим идеям. Такие люди могут поощрять и мотивировать окружающих. Однако владелец этой ноги бывает очень импульсивным, что иногда может привести к чрезмерному стрессу.

"Крестьянская стопа", у которой длина пальцев, включая первый или большой палец, почти одинакова, образуя прямоугольную форму, предполагает, что ее владелец любит обдумывать и неустанно проверять каждое решение. Он всегда взвешивает положительные и отрицательные стороны. То есть, такие люди обычно они очень практичны и надежны, а это означает, что на них можно положиться.

Стопа с заостренным большим пальцем принадлежит скрытным людям с собственными глубинами. Также они могут часто менять настроение и быть довольно импульсивным.

Кроме того, эксперты утверждают, что люди с маленькими ногами любят жизнь и очень беспокойную работу, а большие ноги характерны для тех, кто больше всего хочет добиться успеха в новых начинаниях. Кривые пальцы на ногах – знак капитуляции, длинные – честолюбия, а очень большой палец – высокую степень рациональности.

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