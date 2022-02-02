Сам себе графолог. Что можно узнать о человеке по его почерку

Графологи отмечают, что о характере человека можно много узнать по почерку. Калиграфия способна определить как ложь, так и правду, а еще состояние здоровья – шизофрению, кровяное давление, заряд энергии и прочее.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Национальной компании по производству ручек в США, почерк может дать подсказки о 5000 различных личностных чертах. Об этом говорит расставление и соеденение букв, подпись, разборчивость или наоборот и другие нюансы.

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Отмечается, что люди, которые пишут слова близко друг к другу, навязчивы и теснят других. Неразборчивые подписи говорят о скрытости человека и тяжелом характере, который трудно понять. Это также признак приватности. Более разборчивые – доверия.

Разное написание слов или предложений свидетельствует о лжи. Люди с мелким почерком, как правило, застенчивы и дотошны, а вот более крупным почерком пишут общительные личности, которые любят внимание. Большие промежутки между словами говорят о том, что человек наслаждается своей свободой и не любит тесноты. Противоположное о личности говорит "тесный" почерк. Почерк среднего размера – признак легкой адаптации.

Широкие петли в буквах означают расслабленность, спонтанность и непредубежденность. Узкие циклы свидетельствуют о склонности к скептике и ограничениях в определенных действиях, что вызывает чувство напряжения.

Высоко расположенная точка буквы говорит о большом воображении, если наоборот – об организованности и чувствительности. Прокрастинаторы обычно расставляют точки над буквами "i" слева от основной, а более романтичные личности с детским воображением рисуют их в виде кружков.

Длинные кресты говорят о решительности, энтузиазме и упрямстве. Короткие – о лени.

Наклон вправо – открытый для новых впечатлений человек, влево – умеренность и способность держать себя в руках.

Люди, которые пишут округлые буквы, более креативны и артистичны. Заостренные означают агрессию или интеллект.

Тот, кто сильно давит на перо при написании, проявляет приверженность делу и серьезно относится к нему, однако не воспринимает критику. Тот, кто пишет быстро, нетерпелив и не любит задержек или пустой траты времени, а также чувствителен. Медленные писатели более методичны и самостоятельны.

Косая черта, используемая вместо точек, говорит об отсутствии терпения к неадекватности или чрезмерной самокритике. Также такого человека раздражают люди, которые не учатся на своих ошибках.

Кроме того, люди с высоким кровяным давлением обычно имеют тяжелый и темный почерк. У шизофреников письмо часто меняет наклон, что говорит о том, что человек "не имеет постоянного контакта с реальностью". Мелкий судорожный почерк, известный как микрография, является одним из симптомов болезни Паркинсона. Почерк с сильным нажимом говорит о высоком уровне энергии, с легким – об усталости.

Если заглавная буква "Я" намного большей других – человек считается высокомерным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые установили, что нарушения почерка может быть признаком заболеваний, как правило, нервной системы.