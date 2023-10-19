Эксперт по психологии цвета назвала 5 оттенков, которые поднимут настроение этой осенью

Независимо от того, вы фанат осенней поры, или скучаете по лету, фактом является то, что смена сезона влияет на настроение каждого. Хотя мы не можем контролировать меняющуюся погоду, все же есть один способ поднять себе настроение в холодные дни: выбирать яркие цвета одежды.

Издание Insider пообщалось с Мишель Льюис – экспертом по психологии цвета и основательницей The Color Cure . Специалист рассказала, как цвет наряда может влиять на нас.

Существует два способа воздействия цвета на наше состояние. Первый – физический: психолог говорит, что тело может реагировать на разные цвета так же, как на восход солнца. Поскольку в ближайшие месяцы количество солнечного света существенно снизится, яркие цвета могут смягчить мрачное ощущение от серости вокруг.

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Другое влияние более эмоциональное, поскольку мы можем контролировать наше настроение с помощью цветов. "Например, если вы испытываете сильный стресс, а вам нужно оставаться спокойным и уравновешенным в течение дня, вы можете использовать определенные цвета в своем образе, которые помогут в этом", – говорит Льюис.

От ожидаемых красных и оранжевых до темно-зеленых и фиолетовых – вот лучшие цвета, которые можно надеть, чтобы чувствовать себя лучше в этот холодный сезон.

Красный идеально подходит для заряда энергии

По мнению Льюис, красный цвет – важен. Он имеет самую длинную волну в спектре видимого света – и первую, которую мы видим во время восхода солнца.

"Это очень яркий цвет, – сказала она. – Вот почему наши светофоры красные. Это вызывает у нас физическую реакцию". Она рекомендовала надевать красный цвет, когда вы просыпаетесь, чувствуя себя истощенным или вялым, поскольку это может помочь вам стать бодрее.

Оранжевый дарит равновесие и уют

Льюис говорит, что оранжевый свет стимулирует выработку меланопсина, который помогает нам немного быстрее проснуться и чувствовать себя бодрее в течение дня.

Хотя нет доказательств того, что ношение оранжевого цвета имеет такой же эффект, Льюис считает, что он может способствовать ощущению уюта и равновесия.

"Это, пожалуй, цвет, который мы будем видеть чаще всего в течение следующих месяцев, и все из-за ощущения уюта, Геловина и других вещей", – сказала она.

Желтый цвет идеально улучшает настроение

Желтый, по словам психолога, – это "пик восторга, который испытывают глаза" с точки зрения того, насколько он призывает к позитиву.

По этой причине, его ношение может "поднять ваше настроение, заставить вас чувствовать себя более счастливыми и более сосредоточенными на будущем, особенно в условиях серой обыденности".

Зеленый дарит ощущение стабильности в неспокойное время

Если вам надоели традиционные осенние цвета, Льюис говорит, что выбор других оттенков, например зеленого, будет не менее уместен.

Она сказала, что зеленый является стабилизатором и наиболее расслабляющим цветом. "Если вы слишком напряжены, зеленый вас успокоит, – сказала она. – Если вы слишком подавлены или застряли в своих мыслях, он поможет заземлиться".

Фиолетовый отлично подходит для восстановления связи с собой

"Фиолетовый – последний цвет в спектре видимого света, поэтому многие связывают его с духовностью", – говорит Льюис.

"Если вы находитесь в очень суетливой, напряженной среде, этот цвет может быть действительно прекрасным, чтобы просто увидеть светлую сторону вещей", – сказала она, добавив, что он может помочь вам "немного познакомиться со своей духовной стороной".

Выберите наиболее подходящий вам оттенок

Вам не обязательно выбирать самый яркий красный или неоново-желтый, чтобы почувствовать полный цветовой эффект, говорит Льюис, особенно если вы чувствуете, что он вам не подходит.

"Я очень благосклонна к мысли о цветах, которые лучше всего выглядят на нашей коже", – сказала она.

Если вы носите много нейтральной одежды, добавьте яркости

Если вы от природы тяготеете к большому количеству черной, белой, коричневой и бежевой одежды, Льюис говорит, что "тело не имеет эмоциональной или физической реакции" на эти цвета.

Итак, если вы чувствуете себя мрачным и преимущественно носите темные водолазки и серые брюки, Льюис рекомендует добавить яркости с помощью обуви или аксессуаров. "Как только вы начнете, то действительно станет трудно отказаться от яркого цвета", - добавляет она.

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