Почему у вас нет отношений?

Есть и простые причины, например, не везет.

Что нужно делать чтобы повезло? Чаще ходить на свидания, например, зарегистрироваться на разных ресурсах и подбирать свой, удобный и понятный для вас с вашей целевой аудиторией для отношений.

Также, часто встречающаяся причина среди моих клиентов, что не удается начать отношения - это просто банальное нет времени, желания и сил по-настоящему искать и вкладываться в отношения. В современном мире такое бывает и травмы здесь не причем, а только жизненные приоритеты.

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В остальном одиночество - это, чаще всего, защита от близости, а еще точнее - от боли в ней.

Мозг соединил прошлый опыт отношений и боль. Но этот же мозг, другие его отделы, дальше хочет отношений, ведь куда же без них? Это мощная потребность. Но потребность в безопасности не меньше. За кем будет победа?

Потому часто Одиночество - это выбор. Часто, конечно, бессознательный. Но тяжелее всего то для человека - это внутренний разрыв. Отношений хочется, но страшно. Отсюда и начинаются тревоги, депрессия и другие тяжелые состояния и переживания.

Что может мешать строить отношения и требует психотерапии?

- Негативный опыт прошлых отношений с партнером (страх отношений, страх переживать боль, что бросят, предадут и тд);

- Детские травмы отношений (кто то из родителей бросил, наказывал, был зависим, любил другого ребенка явно сильнее, чрезмерный контроль и тд и тп);

- Сильно мешает начать новые отношения такое явление, как РОМАНТИЧЕСКИЕ чувства к бывшему партнеру. Может это любовь юности, некий идеал для вас или это умерший партнер с которым были хорошие отношения, может это старший по возрасту партнер с которым вы получили первый хороший опыт и тд. В любом случае этот "идеал" не дает вам начать новые отношения из-за завышеных ожиданий.

- Вы мамин сыночек или папина дочка. И любой партнер изначально проиграл этому титану, который занимает до сих пор место в вашем сердце, как некий идеал достижений или трепетного отношения к вам.

- Неумение коммуницировать на встречах, презентовать себя публике, производить первое впечатление и потом не можете выстраивать длительные отношения (стыд, комплексы, отсутсвие коммуникативных навыков, страх отказа, страх конфликтов, страх что не поймут и не примут вас как есть, страх интимной близости, неумение выстраивать границы (что я хочу и что я не хочу) и тд и тп)

- Скверный характер, нарциссизм, эгоизм. Такое тоже бывает, друзья.