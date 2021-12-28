Для начала разберемся, кто такой лидер, и какими качествами он должен обладать, чтобы считаться таковым. Словари определяют понятие "лидер" как лицо в какой-либо группе, организации, команде, подразделении, пользующееся большим признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия. И добавляют, что этот человек должен уметь различать истинные и ложные ценности, обладать поразительной целеустремленностью, чтобы вести за собой других, к нему должны прислушиваться и уважать.

Звучит красиво и фундаментально. Психологи и социологи утверждают, что в характере каждого из нас с рождения присутствуют лидерские задатки, но не каждому под силу развить их до уровня профессионала.

Но как же стать лидером? И почему у одних это получается, а другие так и остаются на вторых позициях?

Для начала необходимо определиться с тем, где вы хотите стать лидером: в школе — это староста класса, в университете – президент студенческого совета, а на работе – руководитель коллектива.

Планируя для себя лидерскую позицию, советую сначала обратить внимание на несколько нюансов:

• Подумайте, что вы объективно из себя представляете и можете ли показать себя с лучшей стороны? Это важное условие для лидера, чтобы уметь воздействовать на окружающих.

• Для того, чтобы добиться полномочий лидера в любом коллективе, стоит многое для этого сделать, и ваше рвение к достижению поставленных задач и целей и их достижение должно быть заметно не только вам, но и окружающим.

• Притворство здесь не работает, вы должны искренне хотеть вырваться в первые ряды, тогда окружающие будут за версту чувствовать вашу особую энергию уверенности и упорства.

И важно отметить уровень энергии у лидера. Да, энергия у лидера присутствует в избытке, значительно выделяя его среди остальных. Именно она помогает взаимодействовать с большими объемами информации и широким кругом людей, вдохновлять подчиненных на выполнение поставленных задач. Нужно четко осознавать свою силу и умело ею распоряжаться: не только расходовать, но и пополнять. Достойный лидер всегда в ресурсном состоянии, всегда проактивен, он заряжает всех своей энергией, и коллектив идет за ним не "из-под палки", а потому что они сами замотивированы и готовы работать, креативить и вести компанию вперед.

Как я уже писала, лидером может стать далеко не каждый, хотя задатки можно рассмотреть у многих. На это есть вполне объяснимые причины.

ТОП-6 причин, почему человеку не удается стать лидером:

1. Отсутствие цели. Не имея четкого представления о будущем, лидером стать не получится.

2. Страх. Для лидера есть возможности, но нет страха неизвестности, ошибок, а также неуверенности, стеснения и чувства вины.

3. Низкая самооценка. Если вы не любите и не уважаете себя, то какое отношение вы собираетесь транслировать подчиненным?

4. Внутренние барьеры. Если за годы формирования своей личности вы не научились рационально воспринимать реальность и просчитывать все на несколько шагов вперед, то лидерство не для вас.

5. Неспособность управлять собственной жизнью, неготовность принимать решения.

6. Отсутствие навыков и знаний. Развитие и постоянное обучение – основа успешной деятельности в любой сфере.

И вот все условия учтены, вы прокачали свои знания, навыки и наполнили себя энергией, стали руководителем, за которым идет группа замотивированных людей. Но мало стать лидером, необходимо поддерживать и повышать этот уровень, чтобы движение к успеху было постоянным, без провалов. Конкуренция существует всегда, с ней также придется бороться и быть начеку.

А теперь рассмотрим качества, которыми должен обладать человек, чтобы стать лидером.

ТОП-11 качеств, которые помогут воспитать в себе лидера:

Энергия – первое качество, которым должен обладать лидер. Ее должно быть гораздо больше, чем у других людей. Оптимизм. Паника губительно влияет на моральный дух подчиненных. Смелость – способность рисковать и принимать на себя ответственность за результаты. Сосредоточенность. Настоящий лидер умеет правильно распределять свое время и концентрироваться на действительно важных вещах.

Решительность. Все решения, даже самые сложные, должны приниматься своевременно. Любопытство помогает расширять горизонты сознания, открывать новых людей, места и идеи. Справедливость. Лидер должен относиться ко всем честно и внимательно Вдумчивость. Решения, основанные на поверхностных знаниях, разрушающе сказываются на бизнесе. Необходимо подкреплять решения более глубоким изучением вопроса. Искренность. Ложь и притворство заметны и это только отталкивают сотрудников. 10. Постоянное стремление к совершенству, ведь все можно сделать лучше. Настоящий лидер не останавливается. Принципиальность. Нравственные стандарты по отношению к персоналу, потребителям и самому себе также помогут прийти к успеху.

Лидер разделяет конструктивную и деструктивную критику, прислушиваясь к первой и игнорируя вторую. Уважение к мнению коллектива позволяет ему увидеть зоны роста и проработать их для большей эффективности в работе. У него должна быть своя идеология со стратегией, основными задачами и правилами, которые следует терпеливо и доходчиво объяснить сотрудникам, чтобы те, в свою очередь, имели четкое понимание о том, почему нужно делать именно так, а чего делать не следует.

Правильно сформированный микроклимат – заслуга именно лидера, который способен увидеть и решить межличностные и другие проблемы еще в зачатке.

Подытожив все вышеперечисленное, могу сказать: чтобы стать лидером, необходимо постоянно развиваться, работать над собой, иметь четкое видение того, что вы хотите, и иметь стратегию для достижения целей. Бросив на это все усилия, вы станете для себя настоящим лидером, которого заметят окружающие и пойдут в гору под вашим началом.