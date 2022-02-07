ТЫ –ГЕРОЙ ДЕДЛАЙНА. Дедлайн устанавливается с расчетом на то, чтобы дать достаточно времени сделать работу без перехода в режим аврала. Но, пока дедлайн далеко, у тебя нет импульса начинать работу. Слишком безопасно. С постепенным приближением дедлайна ситуация становится опасной. Потихоньку выделяется адреналин. Приближающийся дедлайн напрягает все больше и больше. И вот, когда все сроки горят, ты совершаешь феноменальный подъем в активности – и на пределе возможностей в последнюю минуту все же успеваешь. Ощущение, что ты – герой (доза дофамина победителю). Затем – падаешь в изнеможении на финише. Ты – герой, сам создавший повод для геройства в ситуации, которая этого на самом деле не требовала. ТЕБЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО В КОНТАКТЕ С СОБОЙ ТЫ ПРОСТО ТЕРЯЕШЬ ВРЕМЯ. Пытаясь практиковать техники осознанности, медитации, йогу, пилатес, цигун (любые техники, требующие концентрации на собственных ощущениях для оздоровления или работы со стрессом), ты все время ловишь себя на мысли, что все происходит слишком медленно ("Я теряю время", "Ну когда же мы начнем заниматься делом", "Как же скучно" и т.д.). Мешает поток мыслей о намеченных делах, фокус внимания постоянно возвращается во внешний мир. ТЕБЕ СКУЧНО, КОГДА ОТНОШЕНИЯ СПОКОЙНЫ И СТАБИЛЬНЫ. Только хардкор, только опьяняющая страсть, только эмоциональные качели кажутся настоящим чувством и захватывают тебя полностью. ТЫ ПРЕДПОЧИТАЕШЬ ФИЛЬМЫ УЖАСОВ И ИСТОРИИ О ПРИБЛИЖАЮЩЕМСЯ АПОКАЛИПСИСЕ. Твои любимые фильмы – ужастики, катастрофы. Когда жутко – но от этой жути кровь быстрее бежит по жилам, и ты чувствуешь себя по-настоящему живым. ТВОЕ ВНИМАНИЕ ПРИКОВАНО К УГРОЖАЮЩИМ И ПЛОХИМ НОВОСТЯМ. Тебя тревожат и пугают новости о реальных или грозящих войнах, катастрофах, эпидемиях – но ты не можешь остановиться и все время проверяешь ленту новостей. ТЫ НЕ МОЖЕШЬ БЕЗ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РИСКА. В отсутствие рискованного поведения (опасный стиль вождения, экстремальные виды спорта, азартные игры, рискованные сделки и т.д.) жизнь кажется тебе пресной и скучной. Поэтому ты ищешь риск и сам создаешь рискованные ситуации в своей жизни, повышая градус эмоциональных переживаний.

Этот список далеко не полон. Если без ощущения взбудораженности и опасности, напряженности в теле вам сложно включиться в деятельность или получить удовольствие – можно предположить наличие зависимости от стресса (режима бей-беги").

Этот режим создан Природой для активной реакции на раздражитель. Когда нужно убежать от хищника, чтобы сохранить свою жизнь, или, наоборот, настичь жертву, отстоять свою территорию, привлечь внимание представителя противоположного пола. Выполнили задачу – и отдыхаем, расслабляемся.

Баланс напряжения и расслабления – и есть ключ к здоровью и высокому качеству жизни.

Постоянная жизнь в режиме "бей-беги" - это нарушение баланса

Во включении режима "бей-беги" участвуют гормоны надпочечников, в первую очередь, - адреналин. Благодаря ему мы входим в состояние "боевой готовности": повышается кровяное давление, пульс, активность центральной нервной системы – наш организм готов встретиться с вызовом. Это режим повышенного фокусирования на задаче, повышенного уровня возбуждения.

Его недостатки очевидны: тоннельное зрение (из окружающего мира мы замечаем именно то, что подтверждает актуальность режима "бей -беги", игнорируя сигналы безопасности), соответственно, формируем восприятие происходящего в мире и поведения окружающих как недружелюбные или прямо враждебные. Режим "бей-беги" обходится организму очень дорого: цена за его поддержание – нервное и физическое истощение, нарушения сна, синдром истощения надпочечников и многие-многие болячки, являющиеся результатом постоянного перенапряжения.

В этом режиме мы не умеем эффективно общаться и договариваться. Только с позиций "сильный-слабый". Именно в таком режиме мы не собеседники и партнеры, а соперники в споре.

Таким образом, мы попадаем в порочный круг: в режиме "бей-беги" мир воспринимается как враждебный, соответственно, в поле восприятия допускается только подтверждающая это информация, режим "бей-беги" получает подкрепление – и беготня продолжается.

"Хорошая" новость: пребывание в состоянии стресса может давать определенный "приход", состояние приподнятости, возбуждения. Привыкнув к этому состоянию, человек испытывает дискомфорт, когда состояние меняется. Часто именно это состояние заставляет человека двигаться, начинать активность. Вот это и есть адреналиновая зависимость.

Мир безопасен для человека, как никогда раньше, - а жадность к поглощению информации, провоцирующей режим "бей-беги", зашкаливает. В отсутствие другого, более качественного опыта проживания жизни, именно в таком режиме мы ощущаем себя более живыми. Понимая, что именно таких новостей хочет публика, СМИ просто выполняют социальный заказ, фокусируясь на их поиске. Или (чего уж там!) – на создании.

Мы жалуемся на высокий уровень стресса и дискомфорт от него. Чтобы тут же увеличить дозу. Классика поведения зависимого человека.

Зависимость получает подкрепление и в философии достигаторства: если я не буду двигаться как можно быстрее, я не успею всего, что должен успеть. (Точно ли не успеешь? Помня о тоннельном зрении – выбрал ли ты самый эффективный путь к своей цели? Кому и что ты должен?…)

Моя клиентка как-то после практики осознанности спросила: "А это вообще безопасно – так расслабляться?"

Можно ли это изменить? Да.

Можно ли быть эффективным, не находясь постоянно в режиме адреналиновой лихорадки? О, да.

Вопрос в другом: многие ли на самом деле этого хотят?..

Если ты этого хочешь, можно начать с простого. Когда появляется ощущение того, что мир движется слишком быстро, а ты – не успеваешь, когда уровень тревожности поднимается - остановись.

Так и скажи себе: "СТОП!". Сделай несколько вдохов-выдохов (если вдыхать тяжело – просто делай выдохи, и вдохи получатся сами собой). Почувствуй, как стопы упираются в землю. Можешь прислониться к стенке или спинке стула – и почувствовать их опору и поддержку. А теперь скажи себе: "Я – в безопасности". Прислушайся к отклику, который даст в ответ на эти слова твое тело. Похвали себя за то, что вернул себя в реальность. И повторяй эту последовательность каждый раз, когда нужно.

Зависимость отпустит не сразу. Но с ней можно справиться. Самому или с помощью специалиста. Если ты видишь ценность в том, чтобы беречь свое тело и нервную систему и жить в мире, который больше не воспринимается как враждебный.