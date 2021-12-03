Успех – это результат внутреннего разрешения себе идти в новое и желать большего. Хочешь быть успешным? Проверь, не живут ли в твоей голове вредоносные убеждения из списка ниже:

Мои желания и потребности неважны.

Мое мнение – это все, что имеет значение.

Я несу ответственность за других людей и их благополучие.

Мои слова и поступки могут осчастливить или сделать несчастными других.

Я недостаточно хорош.

Говорить "нет" другим людям – это плохо.

Люди, которые говорят мне "нет" – плохие.

Я не заслуживаю счастья.

Я - посредственность, потому что ничего особенного пока что не достиг.

Я слишком слаб (стар, молод, необразован, глуп), чтобы меняться.

Это все, что мне доступно.

Я всегда должен бороться, а другим людям все достается легко.

Я терпеть не могу то, как выгляжу, и ничего не могу с этим поделать.

Я должен делать все идеально и не имею права на ошибку.

Я уже все испробовал.

Я не могу учиться чему-то новому.

Я не так хорош, как кто-то еще.

Я пока не готов меняться.

В один прекрасный день появится тот, кто сделает меня счастливым.