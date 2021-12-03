20 убеждений, блокирующих ваш успех

Елена Чеботаева
Психология / Мнения
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20 убеждений, блокирующих ваш успех

Успех – это результат внутреннего разрешения себе идти в новое и желать большего. Хочешь быть успешным? Проверь, не живут ли в твоей голове вредоносные убеждения из списка ниже:

  1. Мои желания и потребности неважны.

  2. Мое мнение – это все, что имеет значение.

  3. Я несу ответственность за других людей и их благополучие.

  4. Мои слова и поступки могут осчастливить или сделать несчастными других.

  5. Я недостаточно хорош.

  6. Говорить "нет" другим людям – это плохо.

  7. Люди, которые говорят мне "нет" – плохие.

  8. Я не заслуживаю счастья.

  9. Я - посредственность, потому что ничего особенного пока что не достиг.

  10. Я слишком слаб (стар, молод, необразован, глуп), чтобы меняться.

  11. Это все, что мне доступно.

  12. Я всегда должен бороться, а другим людям все достается легко.

  13. Я терпеть не могу то, как выгляжу, и ничего не могу с этим поделать.

  14. Я должен делать все идеально и не имею права на ошибку.

  15. Я уже все испробовал.

  16. Я не могу учиться чему-то новому.

  17. Я не так хорош, как кто-то еще.

  18. Я пока не готов меняться.

  19. В один прекрасный день появится тот, кто сделает меня счастливым.

  20. Успешные люди не знают страха, сомнений и неудач.

А теперь подумай о том, как они влияют на твою жизнь. Откуда они вообще взялись. На чем базируются. Зачем они тебе нужны в таком виде. И последний вопрос на сегодня: солько еще ты их собираешься в себе носить и позволять руководить твоей жизнью?

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