20 убеждений, блокирующих ваш успех
Успех – это результат внутреннего разрешения себе идти в новое и желать большего. Хочешь быть успешным? Проверь, не живут ли в твоей голове вредоносные убеждения из списка ниже:
Мои желания и потребности неважны.
Мое мнение – это все, что имеет значение.
Я несу ответственность за других людей и их благополучие.
Мои слова и поступки могут осчастливить или сделать несчастными других.
Я недостаточно хорош.
Говорить "нет" другим людям – это плохо.
Люди, которые говорят мне "нет" – плохие.
Я не заслуживаю счастья.
Я - посредственность, потому что ничего особенного пока что не достиг.
Я слишком слаб (стар, молод, необразован, глуп), чтобы меняться.
Это все, что мне доступно.
Я всегда должен бороться, а другим людям все достается легко.
Я терпеть не могу то, как выгляжу, и ничего не могу с этим поделать.
Я должен делать все идеально и не имею права на ошибку.
Я уже все испробовал.
Я не могу учиться чему-то новому.
Я не так хорош, как кто-то еще.
Я пока не готов меняться.
В один прекрасный день появится тот, кто сделает меня счастливым.
Успешные люди не знают страха, сомнений и неудач.
А теперь подумай о том, как они влияют на твою жизнь. Откуда они вообще взялись. На чем базируются. Зачем они тебе нужны в таком виде. И последний вопрос на сегодня: солько еще ты их собираешься в себе носить и позволять руководить твоей жизнью?
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