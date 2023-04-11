Полы нельзя мыть старыми футболками и полотенцами: объясняем, почему

Несмотря на то, что сейчас доступен огромный выбор различных приспособлений для уборки, многие люди продолжают использовать в качестве тряпок свою старую одежду или домашний текстиль, в частности футболки и полотенца. Особенно часто им моют полы.

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Однако народные приметы говорят, что это плохая идея. OBOZREVATEL разбирался в нюансах суеверия. И не только.

Что говорит эзотерика

Уборка с точки зрения эзотерики является очень важным процессом, ведь не просто вычищает из дома грязь, но и помогает лучше циркулировать энергии. Именно поэтому эксперты не рекомендуют использовать для этого вещи, срок службы которых истек.

Особенно плохо такая практика влияет на незамужних девушек. Считается, что если в доме убирают старыми вещами, это обрекает их на одиночество. Кроме того, подобное использование вещей может принести всем жителям дома болезни и боль.

Отдельно это отрицательно сказывается на финансовом положении семьи. Считается, что любые инструменты и средства по уборке нужно покупать, чтобы не навлечь бедность. Тряпка из старой футболки нарушает это правило.

Это просто непрактично

Материалы, из которых производят одежду, не предназначены для того, чтобы правильно поглощать и отдавать воду. Поэтому они неэффективно будут убирать загрязнения с поверхностей, а отдельные ткани с добавлением синтетики и вовсе будет просто размазывать грязь.

Кроме того, вещи за время использования собирают немало бактерий. Среди них могут быть и достаточно опасные, такие как кишечная палочка. Поэтому, чтобы помыть пол и протереть поверхности качественно, без разводов и пятен воды, необходимо использовать специальные инструменты.

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