Почему нельзя класть вилки зубцами вверх на столе: что говорит суеверие

Хотя нож является настоящей "звездой" суеверий, с вилками связано не меньше примет. Одна из них запрещает класть приборы зубцами вверх на столе.

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Не рекомендуют также ставить вилки в органайзер зубцами вверх. С чем это связано, разбирался OBOZREVATEL.

Прежде всего, вилка вызывает опасения у суеверных людей, поскольку они верят, что любой острый прибор является "магнитом" для нечисти.

Поэтому также не рекомендуется оставлять вилки на столе на ночь.

Касательно же положения зубцами вверх примета гласит, что таким образом владелец может притянуть в дом конфликты и ссоры, а также проблемы в разных сферах, болезни и бедность.

Еще по одной версии, вилка, оставленная зубцами вверх, может привести к одиночеству. Это правило, по словам суеверных, касается и женатых людей, и одиноких. В первом случае это якобы может привести к разводу, а во втором – к тому, что человек никогда не обретет счастье в любви.

Скептики же говорят: оставленная зубцами вверх вилка действительно может привести к неприятностям, однако более приземленным. В частности, ею могут пораниться жильцы. В особенности, дети.

Также существует опасность и для животных, которые одним неловким движением могут травмировать себя или окружающих.

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