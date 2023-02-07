Будет пахнуть, как в люксовой гостинице: чем мыть ванную для идеального блеска и аромата

Аромат в ванной, может, и не ключевой фактор ее комфорта, но все же лежать в воде, когда вокруг приятно пахнет, помогает еще лучше расслабиться и снять стресс. При этом желательно, чтобы запах был не "химическим", а натуральным. Кстати, ароматизацию помещения можно совместить с уборкой. Надо только знать, как помыть ванную, чтобы в ней после этого приятно пахло.

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OBOZREVATEL рассказывает о рецепте такого средства. Для его изготовления понадобится:

сода – 1 столовая ложка;

средство для мытья посуды – 1 стакан;

эфирное масло по вашему выбору;

вода.

Соду надо залить стаканом кипятка и тщательно перемешать, чтобы она растворилась. Смесь должна остыть до комнатной температуры. Далее в бутылке с пульверизатором соединяют ее со средством для посуды и добавляют несколько капель эфирного масла. Бутылку закручивают и тщательно встряхивают, чтобы все компоненты перемешались до однородности.

Это средство можно хранить в течение определенного времени и использовать по мере необходимости. Кроме мытья ванной, оно может быть полезно при уходе за полом или другой сантехникой. Достаточно распылить его на поверхность, которую вы хотите очистить, оставить на 5 минут, протереть и смыть.

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