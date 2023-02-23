От жира не останется и следа: чем почистить решетки газовой плиты

Решетка плиты, на которую ставятся кастрюли и сковородки, принимает на себя самый большой удар с точки зрения загрязнения. А отмывать его потом чуть ли не труднее всего, ведь попадающие на решетку жир и остатки пищи пригорают к металлу моментально. Однако снять такую грязь можно даже без изнурительного трения. Просто нужно знать, какие отчистить решетку газовой плиты.

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Как пишет издание Express, лайфхаком поделились в соцсетях энтузиасты уборки. Находчивый способ стоит совсем недорого, а работает очень эффективно. Все, что вам понадобится для такой чистки, это пищевая фольга и таблетки для посудомоечной машины.

Чтобы очистить решетку плиты, снимите ее и оберните фольгой, чтобы она была как в конверте. Далее положите эту "упаковку" в ванную или таз подходящего размера швом вверх. На стык краев фольги положите таблетку для посудомойки и залейте все кипятком так, чтобы вода немного покрывала решетку. Оставьте средство действовать на ночь.

Утром останется только аккуратно снять остатки загрязнения и промыть решетку. Также не забудьте помыть ванную, в которой отмокала решетка. Таким образом, можно чистить не только решетку плиты, но и съемные детали духовки.

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