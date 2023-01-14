Орхидея будет цвести постоянно: где лучше поставить растение

Привередливая орхидея требует особого отношения. Важно подобрать правильный уровень освещения и откорректировать режим полива.

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Орхидея – экзотический цветок, который сразу реагирует на малейшие изменения в окружающей среде. Избыток и нехватка света быстро скажется на ее росте. Где поставить орхидею, чтобы она постоянно цвела, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как правильно подобрать освещение

Недостаточное количество рассеянного света – основная причина потери орхидеей своей окраски. Цветы и листья могут стать тусклыми перед тем, как окончательно увянуть.

Однако не следует и ставить орхидею на солнце. От прямых солнечных лучей растение может получить ожог. Если орхидея стоит на подоконнике и ее нечем заслонить, просто отставляйте ее в сторону в период высокой солнечной активности. Или затемните окно шторой или марлей.

Орхидеи предпочитают умеренную освещенность. Но есть и теневыносливые виды, которым нужен низкий уровень света.

Эксперты считают, что лучше поставить орхидею в восточной или западной стороне квартиры, в комнаты, куда попадает не слишком много солнца. Это идеальный вариант, "золотая средина", ведь на северной стороне растению будет слишком холодно, а на южной – очень жарко.

Для здорового роста орхидеи нужно 10-12 часов светового дня. Конечно, зимой цветок нуждается в большем освещении. Купите люминесцентную или светодиодную лампу – они не выделяют много тепла и орхидея не пострадает от перегрева. Лампу следует включать утром и вечером в короткие периоды.

Помните, очень нежелательно, чтобы орхидея привыкала к искусственному свету. Поэтому используйте лампу дозировано и не ставьте ее слишком близко к растению.

Температурный режим и влажность

Оптимальный уровень влажности в комнате составляет 60-80%. При других показателях в лоток под кашпо следует поставить керамзит, залитый водой и чаще проветривать помещение.

Важно, чтобы орхидеи не было слишком жарко. Температура воздуха не должна подниматься выше 27°C. Минимальный температурный порог, комфортный для орхидеи, составляет 20°C.

Температурные перепады плохо влияют на орхидею, растение может быстро увянуть. Идеальный температурный перепад должен составлять не более 5°C.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как сделать так, чтобы орхидея цвела круглый год.

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