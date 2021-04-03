Названы знаки, которым повезет с 5 апреля

Ольга Соломка
Ольга Соломка
Lady
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Названы знаки, которым повезет с 5 апреля

С понедельника Раков может ожидать международное признание, к проектам Скорпионов захотят присоединиться инвесторы, а Девы с головой окунутся в любовь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, кому еще повезет с 5 до 11 апреля.

Рак

На этой неделе в вашу жизнь врывается слава и даже международное признание. Вы настолько успешны в различных сферах деятельности, это может стать предметом восхищения и чуть не исследование – а как вам это все удается?!

Дева

Любовные истории, которые время от времени вас преследуют, на этой неделе снова активизируются. В вас влюбляются, около вас упадают, вам признаются, ради вас готовы на подвиги, и не только на словах.

Скорпион

Коллективные проекты, организованные вами с несколькими партнерами, на этой неделе будут хорошо монетизированы и выйдут на более высокий уровень – к ним захотят присоединиться инвесторы и мощно их раскрутить. И это вам принесет и дополнительные дивиденды.

Рыбы

Вы сейчас в полном шоколаде. Несмотря на то, что и работать приходится достаточно, и хлопот будет хватать, но все это будет приносить вам удовольствие, даже боль в мышцах будет приятной и, кстати, хорошо оплачиваемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.

  • Большинство знаков зодиака в конце апреля ждут неприятности, рассказала астролог Василиса Володина.

  • В Украине в начале весны могут перезагрузить власть и всю экономическую систему страны.

  • Как говорится в любовном гороскопе, Овнам и Тельцам будет комфортно в отношениях, а Девы ходить на свидания.

  • А вот в карьере будет больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

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