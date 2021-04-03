Названы знаки, которым повезет с 5 апреля

С понедельника Раков может ожидать международное признание, к проектам Скорпионов захотят присоединиться инвесторы, а Девы с головой окунутся в любовь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, кому еще повезет с 5 до 11 апреля.

Рак

На этой неделе в вашу жизнь врывается слава и даже международное признание. Вы настолько успешны в различных сферах деятельности, это может стать предметом восхищения и чуть не исследование – а как вам это все удается?!

Дева

Любовные истории, которые время от времени вас преследуют, на этой неделе снова активизируются. В вас влюбляются, около вас упадают, вам признаются, ради вас готовы на подвиги, и не только на словах.

Скорпион

Коллективные проекты, организованные вами с несколькими партнерами, на этой неделе будут хорошо монетизированы и выйдут на более высокий уровень – к ним захотят присоединиться инвесторы и мощно их раскрутить. И это вам принесет и дополнительные дивиденды.

Рыбы

Вы сейчас в полном шоколаде. Несмотря на то, что и работать приходится достаточно, и хлопот будет хватать, но все это будет приносить вам удовольствие, даже боль в мышцах будет приятной и, кстати, хорошо оплачиваемой.

Как сообщал OBOZREVATEL: