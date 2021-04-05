Названы вещи в квартире, которые выдают дурной вкус владельца

Дизайнер Вероника Зазнова рассказала об антитрендовых вещах в квартире, которые сильно удешевляют интерьер. Среди них – мебельные гарнитуры, неоновая подсветка, громоздкие душевые кабины и многое другое.

Об этом сообщает издание Inmyroom. Эксперт также посоветовала, чем можно заменить устаревшие предметы.

Мебельные гарнитуры

Мебель в квартире не обязана иметь одинаковый дизайн, как это было модно в 90-х. По словам дизайнера, современные интерьеры все чаще выглядят эклектично и не привязывают нас только к одному стилю.

Вместо этого: к минималистичному монохромному дивану можно подобрать яркое или плетеное кресло, а прикроватные тумбы и вовсе заменить табуретами.

Дизайнер посоветовала отказаться от мебельного гарнитура в квартире inmyroom.ru

Неоновая подсветка

Как отметила Зазнова, неоновый свет подходит для освещения клуба, но не для уютного современного интерьера, поэтому его давно пора оставить в прошлом.

Вместо этого используйте локальное освещение. Настольные лампы, торшеры или подвесные светильники, которые помогут создать несколько сценариев освещения и выполнят роль декоративных элементов.

Дизайнер назвала неоновую подсветку антитрендом в интерьере квартиры inmyroom.ru

Громоздкие душевые кабины

Также современный интерьер давно пора спасать от "космических кораблей" в ванных комнатах. По словам эксперта, такие душевые кабины с гидромассажем и набором различных функций, выглядят не очень эстетично.

"Вместо этого присмотритесь к так называемым "несуществующим" душевым кабинам, границы которых буквально обозначены только стеклянными перегородками и возвышенностью над основным уровнем пола в ванной комнате", – добавила она.

Антитренды в интерьере квартиры – громоздкие душевые кабины inmyroom.ru

Слишком много принтов

Когда все стены в комнате оклеены обоями с ярким принтом, это выглядит безвкусно. Настенное покрытие перетягивает на себя все внимание и перегружает обстановку.

Дизайнер советует для базы выбирать однотонное покрытие или обои с ненавязчивым рисунком, а принты оставить для акцентов.

Антитренды в интерьере квартиры – слишком много принтов inmyroom.ru

Репродукции известных картин

Копии известных картин – всегда останутся лишь копиями. Индивидуальность – то, что ценится сейчас во всем, особенно в дизайне интерьеров.

Вместо этого дизайнер советует сделать выбор в пользу работы малоизвестного, но талантливого художника, обратить внимание на местные бренды, хэндмейд.

Антитренды в интерьере квартиры – репродукции известных картин inmyroom.ru

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