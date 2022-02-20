Названы самые грязные вещи в спальне, которые нельзя забывать чистить

Учитывая, что мы проводим примерно треть своей жизни в постели, спальни нуждаются в более тщательном уходе, чем может показаться. Убирая в этой комнате, нужно особое внимание обратить на вещи, подвергающиеся наибольшему загрязнению – ковры, матрас, подушки и одеяла.

Об особых вещах в спальне, которые нельзя забывать чистить, рассказал Express со ссылкой на экспертов, которые подбирают мебель для этой комнаты. Знание того, что может произойти, если отказаться от регулярного клининга, заставит нас убирать свои спальни более тщательно.

Ковры

Нерегулярная чистка ковра и коврика возле кровати может повлиять на вентиляцию воздуха в вашей спальне.

Со временем ковры забиваются пылью, грязью и всевозможными мелкими вещами, особенно если жильцы ходят по комнате в обуви. Поэтому спальня наполняется неприятными запахами и удушающим воздухом.

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Ковры необходимо не только регулярно пылесосить – важно тщательно чистить их по меньшей мере дважды в год.

Матрас

Матрас может стать рассадником пылевых клещей. Если вы страдаете аллергией или астмой, они могут вызвать неприятные симптомы, такие как чихание, насморк, заложенность носа, или даже привести к более серьезным хроническим симптомам.

Кроме того, регулярная уборка кровати – лучший способ предотвратить появление постельных клопов. Следует знать, что самка этих насекомых откладывает от 200 до 500 яиц в течение двух месяцев. Клопы вылупляются примерно через неделю, средняя продолжительность жизни – один год. Такое быстрое размножение клопов усложняет борьбу с ними, поэтому лучше не допускать их появления.

Под кроватью

Уборка под кроватью может показаться рутинной работой, но она очень важна, особенно для тех, кто любит есть в постели.

Остатки пищи и даже крохи могут привлечь мух, муравьев и тараканов. Чтобы этого не произошло, используйте фен, чтобы выдуть всю грязь из-под кровати, после чего хорошо пропылесосить.

Эксперты рекомендуют делать это не реже двух раз в месяц.

Подушки

Если не чистить подушки, это может привести к появлению грибка, который способен вызвать аллергические реакции и поражать легкие и другие органы.

Поэтому необходимо чистить подушки каждые шесть месяцев.

Одеяло

Одеяло может стать питомником для пылевых клещей и их фекалий, что сделает вас более восприимчивыми к аллергенам и раздражителям.

Эксперты советуют стирать одеяло каждые 2-3 месяца. Перед этим следует внимательно изучить этикетку, чтобы знать, какую температуру стирки выбрать. В идеале они должны стираться при 60 градусах, чтобы убить все микробы и бактерии.

Искусственные растения

На искусственных растениях, которыми часто украшают спальни, может скапливаться пыль, мусор и грязь.

Хотя уход за искусственными растениями гораздо менее требователен, чем за настоящими, все же им не стоит пренебрегать.

Их очень легко чистить, для этого вам понадобится щеточка или кисточка, которой нужно почистить от пыли каждую часть такого растения.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как почистить стиральную машинку от грибка и плесени.