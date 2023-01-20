Названо идеальное место в квартире для орхидеи

Несмотря на то, что орхидея происходит из жарких тропических лесов, мнение, что ей будет хорошо на солнце, абсолютно ошибочно. Тем не менее, многие владельцы ставят цветок на окно, думая, что там ему будет лучше, а потом не могут понять, почему он не цветет. Так что эксперты назвали, где в доме лучше всего держать орхидею.

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О тонкостях размещения вазона с капризным растением рассказали эксперты британскому изданию Express. По словам специалистов по выращиванию орхидей, лучше всего цветок чувствует себя там, где много света, но солнечные лучи не падают прямо на него.

Поэтому если и ставить его на подоконник, то это должно быть окно, выходящее на восток или запад. А вот зимой вазон целесообразно будет переместить на южное окно, ведь в этот сезон прямого солнца немного, оно неактивное и при этом южное направление обеспечивает наибольшее количество естественного дневного света.

В то же время тем, кто хочет завести такое растение у себя дома, советуют, прежде всего, ознакомиться с потребностями вида, который они себе выбрали. Ведь некоторые виды, например орхидея Ванда, хорошо чувствуют себя именно под солнечными лучами, но не в самые жаркие часы летом. Итак, нюансов действительно много и нужно позаботиться обо всем заранее.

Не нравятся орхидеям как холодные сквозняки, так и обдув горячим воздухом. Поэтому нужно размещать их подальше от источников тепла и не на пересечении воздушных потоков. Неправильный температурный режим может уничтожить цветок.

Также важно позаботиться о правильном поливе. Корни растения чрезвычайно чувствительны к повышенной влажности, поэтому нельзя поливать орхидею настолько, чтобы почва в горшке была ощутимо влажной. Также она плохо переносит засуху. Зимой оптимальный режим полива – раз в 10 дней. Но при этом важно проверить, достаточно ли испарилась вода из горшка с орхидеей. Земля должна быть почти полностью высохшей, но не пересохшей.

Чтобы несколько упростить задачу по поддержанию правильного режима увлажнения, зимой орхидею можно опрыскивать. При этом нужно следить, чтобы листья не оставались мокрыми – это может привести к загниванию растения.

Хорошим индикатором полива орхидеи являются ее корни. Если они стали мягкими и коричневыми – это признак перелива и нужно дать растению просохнуть. И проверить, хорошо ли организован его дренаж. Если корни сморщились, цветку не хватает воды. Здоровые корни должны быть белыми, твердыми и объемными.

Еще один способ проверить состояние растения – это обратить внимание на его листья. Если они пожелтели, сморщились и увядаит – это сигнал, что орхидее сильно не хватает воды.

Поливать цветок нужно только теплой водой, ведь он приспособлен к тропическим дождям и от холодного полива может даже погибнуть.

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