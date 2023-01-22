Можно ли поливать цветы водой из-под крана: советы новичкам

Многие новички в выращивании цветов на подоконнике совершают одну и ту же ошибку – набирают из крана воду и тут же поливают ею свои вазоны. А потом упорно ищут причину, почему растения чувствуют себя не ахти. Хотя на самом деле стоило бы начать разведение собственных домашних джунглей с вопроса: почему нельзя поливать цветы водой из-под крана?

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OBOZREVATEL собрал несколько советов о правильном поливе комнатных растений. И о том, что делать с водопроводной водой, чтобы улучшить ее качество.

Почему водопроводная вода не подходит для растений

Первая причина – это, конечно, хлор, используемый для обеззараживания воды. Он слишком токсичен и может отравлять ваши цветы. И сколько бы вы ни старались наладить им идеальное освещение и температурный режим, хорошо расти они не станут.

А второй причиной, почему нельзя поливать цветы водой прямо из крана, является ее жесткость. Большое количество солей металлов, содержащихся в ней, крайне негативно влияет на состояние почвы. Итак, принцип здесь прост: если вы не пьете воду прямо из крана, значит она не подходит и для вазонов.

Как сделать водопроводную воду пригодной для полива растений

Первая идея, которая приходит в голову – это прокипятить ее, а затем охладить. Да, это удалит из воды значительную часть солей (они осядут в чайнике накипью), к тому же продезинфицируют ее. Но при этом она потеряет значительную часть кислорода, который так нужен корешкам. Поэтому в любом случае водопроводная вода – сырая или кипяченая – требует отстаивания.

Кипяченой воде нужно просто дать несколько дней на "подышать" и она снова впитает достаточное количество кислорода – вода для полива готова. С сырой все несколько сложнее. При отстаивании такие тяжелые микрочастицы, как соли металлов, осядут на дно емкости. Это сделает верхние слои воды гораздо более мягкими. К тому же она прогреется до комнатной температуры, что очень хорошо, потому что растения плохо переносят холодный полив. Но набирать ее нужно будет осторожно, чтобы не перемешать отстоявшуюся воду с осадком снова. К тому же, хранить такую воду нужно в открытом состоянии, чтобы из нее испарялся хлор. Поэтому за емкостью придется следить, чтобы ее случайно не опрокинули домашние животные или дети. Но в целом, как видим, чрезвычайных усилий от вас не потребуется.

А как же отфильтрованная вода?

А фильтрованная вода – это отличный вариант для ухода за комнатными растениями. Неважно – через стационарный фильтр вы ее пропускаете, пользуетесь кувшином с фильтровальной кассетой или приобретаете готовую очищенную. Единственный недостаток такого способа – он достаточно дорог по сравнению с самостоятельным отстаиванием. Впрочем, радость созерцать пышный сад на подоконнике вполне того стоит.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробную инструкцию, как самостоятельно разобраться в тонкостях полива комнатных растений.

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