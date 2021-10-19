Женственность ー довольно сложное понятие. Его нельзя описать в двух словах, будь то элегантность в одежде, духи, макияж, красивая походка, умение любить или что-нибудь еще. Да и, по правде говоря, многие современные женщины вовсе не считают себя женственными. И это очень печально.

Я уверен, что есть три основные составляющие, которые формируют ощущение женственности. Воспитание матери, взгляды окружающих женщин и взгляды любящих мужчин.

Мама ー это тот единственный человек, который формирует основу женственности, как отец для сына ー мужественности. Главное, что может сделать мать для воспитания у дочери женственности, — это самой быть женщиной. Именно это и считывает девочка. Идеального воспитания не существует, как и идеальных людей. Тем не менее, если вы мама и воспитываете дочку, то учтите, что женственность она будет черпать именно от вас.

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Женщина среди женщин. Сестры, подруги, модели и знаменитые актрисы — они вдохновляют, вызывая желание попробовать что-то новое. Женщины учатся друг у друга, обмениваются впечатлениями, выражают свои чувства, отношение к своему телу и восприятие себя… Но самое главное ー от других женщин стоит черпать вдохновение, не нужно этого стесняться, ведь именно этот процесс и поддерживает женственность в мире.

Мужчины ー это тот мир, в котором женственность заостряется и вообще находит "практическое применение". Это сложно отрицать. Сексуальный опыт — еще один ключ к осознанию своей женственности. Женщина чувствует, что другой человек признает ее во всей физической и эмоциональной уникальности. Но это не значит, что нужно всю жизнь прожить в погоне за противоположным полом. Наслаждайтесь собой, живите в свое удовольствие и развивайтесь ー именно это и привлекает мужчин.

Как мне кажется, самое главное ー понять, что женственность не летает где-нибудь в облаках или в вашей квартире, она не отражается в зеркале и не пестрит на обложках журналов. Она ー внутри вас. И точка. Если вы расслабитесь и по-настоящему почувствуете себя женственной, то станете таковой и в глазах окружающих.

А что вы думаете по этому поводу? Где нужно искать корень женственности?

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