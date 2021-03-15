Четыре знака зодиака, которым не повезет с 15 марта
На неделе с 15 марта нескольким знакам зодиака будет везти меньше других. В частности, Скорпионы могут поддаться на провокации и попасть в тупик, а Львы будут чувствовать упадок сил.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, кому еще стоит сосредоточиться и набраться сил и энергии до 21 марта.
Лев
Сил может просто не хватать, ваша энергия непонятно куда девается и поэтому вы чувствуете упадок и не способны делать ничего, кроме обычной будничной рутины. Поэтому важно выяснить, на что вы тратите силы.
Весы
Кажется, вам надоело жить на позитиве и вы начинаете ворчать и даже ссориться. И вам кажется, что вы просто высказываете свое мнение, а на самом деле – оскорбляете людей, даже самых близких. Поэтому, если не хотите ссор, лучше держите свое мнение при себе.
Скорпион
Вас будут провоцировать на не совсем праведные действия и вы можете поддаться на эти провокации и попасть в тупик, или в состояние зависимости от кого-то или чего-то. Поэтому будьте настороже, особенно, когда вам предлагают что-то незаконное.
Рыбы
Критика никогда никого не делала лучшим, особенно, если вы не склонны сначала сказать что-то положительное. И на этой неделе вы рискуете остаться в вакууме, то ли вдруг решите выразить незваные советы и критические замечания.
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