Депрессивный декабрь. Все больше в такое время года ко мне на прием приходят люди с жалобой на состояние, которое они называют депрессией, апатией, выгоранием, негативным отношением к жизни.

Как клиницист, я знаю, что истинная депрессия может маскироваться под разные симптомы, но чаще всего это как будто реакция на ежедневные утраты: будь то утрата смысла, надежды, ожидания, которое не осуществилось.

Таким образом, эпизодические "депрессняки" - как маленькие смерти, хроническая тоска и апатия - как несостоявшееся прощание. А тут еще и требование социума - будь успешным, лидером, лучшим. Истинная депрессия гиперактивирует связку "тревога - наказание", включаясь таким образом в процесс замедления поведения и мышления, и характеризуется провалом в попытке найти компенсаторный выход из состояний ухода в себя, так что в итоге человек замыкается вплоть до полного бездействия и самообвинения: я плохой, я ничтожен.

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Но не все симптомы, которые появляются сезонно, мы можем отнести к депрессии. Однако не стоит недооценивать постоянное плохое настроение, сонливость, пессимизм, недовольство собой, тупое безразличие, когда хочется залечь под одеяло, закрыть шторы, так как за окном мрак, и ни-че-го не делать. Ваше окружение может по-разному реагировать, и иногда близкие добавляют масла в огонь: вставай, побегаем, пойдем на тренировочку, на массаж, в салон, и вообще, давай, делом займись... Такого "сочувствующего" советчика, конечно, хочется убить. Иногда и себя тоже. Но не стоит. Поскольку то, что называют сезонной хандрой, существует, факт, и у нее действительно есть ряд признаков:

Отсутствие интереса к привычным вещам, или тем, которые раньше влекли; Изнуряющая бессонница или постоянная потребность спать; Сложно концентрироваться на работе, вызывает желание; Абсолютное нежелание заняться сексом, снижение либидо; Сильное ощущение тревоги; Потеря интереса к еде или, напротив, жор.

Накрывает психически чаще всего тех, кто имеет привычку подводить итоги личного года, а декабрь - неблагополучное психологическое время, поскольку никогда нельзя выполнить все запланированное идеально, в срок. Но хочется. И тогда грызет совесть, истощает печаль, наказывает присвоенное когда-то "ты должен быть лучшим", то есть завышенные требования к себе, и человек страдает от собственной несостоятельности типа "я - лузер, другим же удается, а мне - нет". Самое интересное, что обычно это все - преувеличение, реальных неудач может быть немного, но они как будто умножаются, как будто у страха не завершить успешно год глаза велики.

Уменьшение светового дня и длительное отсутствие солнечной погоды, понятно, влияет и на нашу работоспособность. Встал - темно, вечером домой - темно, не день - огрызок какой-то. К тому же, то бессонница мучает, то невыносимо хочется спать, и тогда появляется чувство вины, тревога о будущем, раздражительность, жизнь как будто теряет вкус и цвет. Еще есть фактор: в это время мы часто опаздываем, что вызывает дополнительно чувство вины и страх наказания (самонаказание сюда же).

Меньше света - больше мелатонина, который подталкивает нас на диван под плед. К тому же из-за избытка мелатонина мы мерзнем, знобит, хочется есть, и не просто яблочко, а быстрых углеводов, и как можно больше. Спать - есть - спать - есть. Противно. Меньше света - меньше серотонина, так называемого гормона счастья. Его длительный дефицит приводит к депрессивным состояниям. Меньше солнца - меньше дофамина. И мы теряем жизненные силы, интерес, концентрацию. Недостаток витамина Д ведет к повышенной раздражительности, агрессивности. Если вы аллергик - в этот период гистамин, лейкотриены способны негативно воздействовать на иммунную систему и тонус.

Что же нам делать в декабре, когда психосоматическое состояние бесит?

- Идти к психоаналитику. Надо разобраться: это таки депрессия или депрессивное состояние, хандра. Психоанализ - контрдепрессант

- В помещениях увеличивать количество и интенсивность света.

- Разработать питание. В рационе должны быть витамин С, В9, В12, кальций. Фенилаланин (в белковой пище) отвечает за выработку норадреналина, одного из главных врагов депрессии, а триптофан – аминокислота, помогающая поднять уровень серотонина, они очень важны.

- Рисуйте, танцуйте, делайте то, что хочется.

- Общайтесь. Обнимайтесь. Гуляйте. Возьмите кота.

- Если хочется залечь на дно, залегайте, не бойтесь. Просто перед этим попросите близких, что если затянется период дна, вам напомнить: пора вылезать, и они подадут руку.

- Не бойтесь этого состояния, так как тревога усилится, проживайте, спокойно интуитивно ищите, за какое действие зацепиться, чтобы порадоваться, и не занимайтесь медикаментозным самолечением, для этого есть специалисты.

Мы не можем остановить время и перескочить в лето. Декабрь - это неизбежно и не зависит от нас. И это не то событие, которое нужно ожидать с тревогой и напряжением. Самое время сделать то, на что не хватало времени и желания летом: посетить выставки, посмотреть спектакли и кинофильмы, толстую книгу почитать или написать, в конце концов, и придумать себе праздник. Тем более, скоро и правда Новый год!

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Сайт автора psymedvedeva.com.ua.