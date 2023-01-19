Комнатные цветы сразу расцветут: названо универсальное удобрение

Вспомните, как вам подчас помогает быстро восстановить силы и улучшить настроение обычная маленькая конфета. Вот у вас не было настроения и желания что-то делать, а вот вы угостились сладеньким и все сразу поменялось. Приблизительно в такой ситуации находятся подвявшие комнатные растения, которые чахнут и выглядят плохо – им не хватает сил. Если вы задавались вопросом, чем спасти ослабленный цветок, ответ, который может вас удивить, будет именно сахар.

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Как пишет издание Homes and Gardens, сладкая подкормка может стимулировать слабое растение к восстановлению и даже заставить его вскоре зацвести. Главное при этом помнить: баловать свой сад сладеньким надо исключительно при необходимости, а никак не на регулярной основе.

Какую пользу приносит сахарная подкормка?

Ослабленные растения, получив порцию сладкого, на короткое время повышают уровень сахаров в своих клетках. Это дает им силы на ускоренное восстановление. Также, попав в грунт, сахар может подпитать живущих там микробов и помогающих зелени процветать. Так что такой полив может стать бустером и восстановить зелень, на которую вы уже готовы были махнуть рукой.

Чтобы приготовить смесь, которая поможет оживить слабое растение, возьмите литр отстоянной мягкой воды, добавьте в нее столовую ложку обычного кристаллического сахара и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. Поливайте этим сиропом ослабленные цветы в привычном для них количестве.

Важная оговорка: сахаром нельзя подкармливать только что пересаженные растения, которые выглядят подвявшими. Они проходят через шоковый для себя период и для них естественно немного ослабнуть в это время. Их восстановление произойдет уже в скором времени собственными силами или с помощью привычных для них удобрений. В такой интенсивной подкормке пересаженные вазоны не нуждаются.

А вот когда добавление сахара точно принесет пользу, так это когда вы решите порадовать себя срезанными цветами. Добавьте в вазу чайную ложку сладкой субстанции и ваш букет будет оставаться свежим дольше.

Почему этот вариант не подходит для регулярного полива.

Прежде всего, растения не метаболизируют пищевой сахар так, как это делает человеческий организм. Глюкоза, которой они питаются, имеет другой химический состав. Вместо этого обычный рафинад, если перекормить им цветы, может заблокировать корни, они перестанут впитывать воду из почвы и загниют, от чего все растение погибнет. Поэтому используйте сахарный полив как экстренную помощь и вы увидите хороший результат.

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