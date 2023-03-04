Какие комнатные цветы успокаивают нервы и улучшают настроение: список

Технически, любое комнатное растение, которое вам нравится, способно облегчать симптомы стресса. Ведь живая зелень и даже качественные искусственные растения оказывают на нас успокаивающее воздействие одним своим видом. Как и всякий контакт с живой природой. Поэтому выращивать комнатные растения советуют как хобби людям, склонным к тревоге и перепадам настроения. Но некоторые комнатные цветы в этом деле эффективнее других. Поэтому перед тем, как завести себе зеленый антистресс в горшке, стоит поинтересоваться, какие растения успокаивают нервы.

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Блог Ugaoo, посвященный домашней зелени, собрал список таких растений. В основном они неприхотливы в уходе и подойдут даже неопытным цветоводам.

Базилик

Вероятно, вы привыкли видеть его у себя в салате. И листья базилика действительно придают блюдам необычные ноты вкуса. Однако эта зелень может работать и как живой адаптоген. Все благодаря своему приятному аромату, повышающему тонус, который также улучшает настроение и даже может отрегулировать сон. Так что в этом сезоне посейте базилик в горшке и поставьте себе на подоконник.

Жасмин

Комнатный жасмин способен услаждать взор прекрасными белыми цветами с изысканным ароматом. Их запах улучшает настроение, дарит чувство покоя, снимает усталость и стресс, помогает повысить продуктивность. Эфирное масло жасмина рекомендуется применять во время медитаций. А живые цветы сработают при этом даже лучше.

Алоэ вера

Популярный суккулент ценят за противовоспалительные свойства его сока. Но в то же время он способен эффективно очищать воздух, который помогает, тем, кто вдыхает его, расслабиться. Высокий уровень оксигенации всегда помогает преодолеть стресс. Поставьте растение рядом со своим рабочим местом и дышите глубоко, когда чувствуете напряжение.

Сансевьерия

Различные виды сансевьерий подойдут для разных помещений. При этом растение абсолютно неприхотливо к условиям содержания – температуре, освещенности и частоте полива. Выглядит оно при этом необыкновенно стильно и способно украсить даже самый простой интерьер, что уже повод для радости. Кто же не любит домашний уют? Также она довольно быстро растет, а это уже удовольствие от получения результата своих усилий. Ну и ко всему сансевьерия тоже является эффективным фильтром воздуха. Ее можно смело ставить в спальне, чтобы улучшить таким образом качество сна.

Лаванда

И снова ароматическое растение-антистресс. Лавандовый чай, ванну и ароматическое масло рекомендуют всем, кто испытывает проблемы с засыпанием. Впрочем, растение можно вырастить в горшке и получить не временный, а постоянный эффект его невероятного запаха. В редких случаях он способен даже положительно повлиять на уровень кровяного давления и сердечный ритм.

Ромашка

Этот цветок мы считаем полевым, но он неплохо растет и в горшке. Аромат ромашки не так выражен, как у лаванды, но его действие вполне похоже. При этом ромашку можно размещать в спальне. Именно из-за ее едва заметного запаха.

Пальма арека

Это растение тоже является отличным фильтром воздуха, помогающим снять стресс. Также она оптимизирует уровень влажности в помещении, а благоприятные условия всегда идут на пользу эмоциональному состоянию. А еще она быстро разрастается при достаточно несложном уходе, чем радует владельца. Уже в скором времени вы получите пышную крону, которая сама по себе станет целым мини-лесом в доме. Только обеспечьте ей хорошее освещение.

Английский плющ

Растение родом из Европы без потерь для себя украсит даже темное помещение, сделав его вид менее удручающим и более радостным, полным жизни. Также английский плющ способен уменьшать количество спор плесени в воздухе, что также влияет и на эмоциональное состояние.

Пилея

Анистресовые свойства пилеи уже давно заметили мастера фэншуй, присвоив ей способность выравнивать потоки энергии ци. На самом деле секрет растения в способности очищать воздух и в его красивом облике. Разрастаясь, пилея спадает с горшка плавным каскадом круглых листочков. Ее формы созданы природой, чтобы ассоциативно вызывать чувство покоя.

Розмарин

Замыкает десятку еще одно ароматическое растение с успокаивающим запахом. Благоухание розмарина способно тонизировать и улучшать настроение. Растение поможет сконцентрироваться и унять чувство напряжения. А его листики можно время от времени добавлять в блюда и напитки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о комнатных цветах, которые наполнят жилище приятным запахом.

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