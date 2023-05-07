Какие комнатные растения почти не требуют ухода: варианты для ленивых

В том, чтобы называть себя "человеком, у которого не выживает ни одно комнатное растение", нет ничего крутого. Ибо, по сути, это хвастовство безответственностью и леностью. Гораздо привлекательнее вырастить небольшой домашний садик, который создаст дополнительный уют в доме и поразит гостей.

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Если же вы при этом действительно сомневаетесь в своих силах, как садовода, просто выберите для себя растения, которые выживут, если вы забудете их полить, и хорошо будут расти даже в темном углу – потому что вам наверняка будет лень возиться с созданием правильных условий для чувствительного цветка. . OBOZREVATEL подскажет 5 вариантов таких растений.

Замиокулькас

Этот куст с красивыми восковидными листьями является чемпионом по неприхотливости. Он растет даже там, куда прямой солнечный свет не достигает никогда, и не обижается, если не поливать его неделями. То есть, если вы, принеся горшок из магазина, "забудете" его в коридоре и поливать будете в среднем раз в 7 дней, он все равно вымахает большой и красивый. И все будут восхищаться тем, как хорошо вы справляетесь с растениями.

Сансевьерия

В первую очередь речь идет о так называемом "тещином языке" или о сансевьерии трехполосной. Она имеет эффектные высокие жесткие листья и вполне может стать интерьерным акцентом чуть ли не в любом помещении квартиры, даже очень просторном. Ну разве в кладовке или в туалете даже ей будет мало света. Дополнительный бонус "тещиного языка" в том, что он прекрасно очищает воздух – проверено NASA. Но это не единственный вид сансевьерий, которые выживут дома, как плохо за ними ни ухаживай. Можно собрать целую коллекцию разных растений этого типа и хвастаться ею перед гостями.

Алоэ

Неважно, что вы выберете – алоэ древовидное, алоэ вера или еще какой-то вид – эти растения выживут даже там, где их будет освещать только электрическая лампочка. Поливать их можно по принципу "заметили, что земля совсем сухая – внесли немного воды". Это суккуленты, которые выживают в пустыне. В вашей квартире они и из воздуха себе немного воды насобирают. А еще с соком алоэ можно делать всяческие полезные средства для кожи.

Фикус робуста

В принципе, все фикусы достаточно неприхотливы к уходу, но именно робуста здесь настоящий чемпион. Потому что вдобавок к своей живучести он не требует много места для размещения. При этом можно выбрать себе гибрид с яркими декоративными разноцветными листьями, которые украсят любой интерьер. Фикус робуста будет выглядеть шикарно, даже если вы несколько недель не будете подливать его. К тому же это растение сейчас снова в моде.

Толстянка

В любом случае не подливайте это растение часто, если вы не хотите его погубить. Толстянка, или же крассула, запасает в стволе и листьях достаточно влаги, чтобы пережить засуху в пустыне. Да, это тоже суккулент. Единственный взвешенный шаг по уходу за ней, который вам придется сделать, это выбрать хорошо освещенное место. Все. Даже если не подливать толстянку месяц, она не погибнет. Разве что ее мясистые листочки поморщатся. Но они восстановятся после нескольких поливов.

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