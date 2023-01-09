Как вывести жирные пятна с одежды: домашние эффективные способы

Чтобы вывести из одежды даже устаревшие пятна, можно использовать подручные средства. Несколько полезных лайфхаков помогут сэкономить не только время, но и деньги.

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Прежде чем бросить грязную вещь в стиральную машинку, следует обработать жирные пятна. Как в этом поможет сода и можно ли вывести грязь обычным мелом, разбирался OBOZREVATEL.

Соль и сода

Это универсальное средство использовали еще наши прабабушки. Если пятно еще не успело высохнуть, можно просто потереть его солью. Соль способна впитывать в себя жир. Повторите процедуру несколько раз, пока пятно не исчезнет. Затем постирайте вещь в стиральной машинке.

Не всегда можно сразу найти рядом соль. Если пятно уже высохло, используйте смесь соли и соды.

Пропорции следующие: 150 мл кипятка, 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка соды. Все тщательно перемешиваем, выливаем на пятно и оставляем на час. После этого добавьте порошок и стирайте вещь привычным для вас способом.

Мел

Мел подойдет для грубой ткани, например, джинсовой. Ее нужно просто плотно и тщательно натереть. Для более деликатных тканей насыпьте предварительно измельченный мел на пятно и оставьте минимум час перед стиркой.

Эксперты советуют дополнительно потереть грязное место влажным хозяйственным мылом.

Хозяйственное мыло

Издавна от жирных загрязнений использовали самое хозяйственное мыло. Пятно замачивали в горячей воде с добавлением мыла, а через несколько часов – отстирывали вручную или в машинке.

Средство для мытья посуды

Если вдруг у вас закончился стиральный порошок, а одежду нужно быстро отстирать, возьмите обычное средство для мытья посуды. Налейте его на пятно и подождите минимум 15 минут. Далее закиньте вещи в стиральную машинку.

Зубной порошок

Зубной порошок хорошо справляется с жиром на одежде. Вам понадобится, собственно, порошок, бумажное полотенце и утюг.

Надо насыпать на пятно толстый слой зубного порошка. После этого положите сверху бумажное полотенце и проведите горячим утюгом. Повторите процедуру дважды, добавив еще одну порцию порошка. Далее эксперты советуют положить наверх что-то тяжелое, вполне подойдет и остывший утюг.

Этот метод следует использовать, когда вещь нужна вам не срочно, ведь одежда под прессом должна простоять всю ночь или минимум 6 часов. Утром закиньте грязную вещь в стиральную машинку.

Указанные способы помогут избавиться от жирных пятен. Но если вы не хотите рисковать – лучше отнесите вещи в химчистку. Помните, что отстирать свежие пятна гораздо легче, чем устаревшие. Домашние средства следует проверить на незаметной части одежды, чтобы убедиться, что цвет не пострадает.

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