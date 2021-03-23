Как ведут себя влюбленные знаки зодиака

Большинству мужчин сложно выразить словами глубину своих чувств, даже когда они без ума от любви. Однако, в зависимости от знака зодиака, они будут показывать ее без слов.

Как проявляют любовь представители разных созвездий, рассказала для сайта Her Way астролог Лорена Томас.

Овен

Когда мужчина-Овен влюблен, он берет на себя роль отважного рыцаря в сияющих доспехах. Он видит в своей даме принцессу, которую он обязан защищать. И всегда будет оказывать поддержку.

Телец

Самым большим проявлением любви Тельца к вам является тот факт, что он внезапно перестает контролировать всех и вся. У такого мужчины исчезает упрямство и он становится готовым к компромиссам. И будет пытаться доставить удовольствие своей избраннице во всем.

Близнецы

Когда Близнецы пытаются выразить свои чувства, то всячески стараются рассмешить свою даму сердца. И сделать каждое мгновение общения с любимым человеком незабываемым.

Рак

Он будет стараться любить все и всех, кто связан с вами. А к своей избраннице будет относиться как к королеве. Станет настоящим джентльменом для вашей лучшей подруге, матери, сестре.

Лев

Мужчина-Лев не будет с вами нянчиться. Но сможет заставить совершать новые и безумные поступки.

Дева

Будет изо всех сил стараться навести в вашей жизни в порядок. Влюбленный мужчина-Дева всегда будет подталкивать свою партнершу вперед и прилагать усилия, чтобы она стала лучшей версией себя.

Весы

Постарается показать вам, насколько вы особенные и уникальные для него. Он позаботится о том, чтобы вы знали, что для него вы необычная личность.

Скорпион

Будет ревновать. Это не обязательно должно означать, что он собственник. Это из-за страха потерять свою любимую.

Стрелец

Когда Стрелец безумно влюблен в женщину, он показывает это своей верностью. Такой мужчина позаботится о том, чтобы вы знали, что вы единственная, с кем он хочет быть рядом.

Козерог

Главное доказательство его любви, если он поставит отношения с вами выше своей работы. Такой мужчина редко готов откладывать карьеру ради девушки. До тех пор, пока это не будет та единственная.

Водолей

Влюбленный Водолей становится суперромантичным. Свои чувства будет проявлять широкими жестами, которые вы должны оценить.

Рыбы

Готов изменить себя, даже если вы не попросили об этом. Может даже притворяться другим человеком, чтобы вы любили его еще больше.

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