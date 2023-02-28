Как убрать пятна с дивана: пригодятся домашние предметы

Давайте смотреть правде в глаза – вы тоже время от времени что-нибудь едите и пьете, сидя на диване. Потому что держать дома такую большую вещь только для красоты и не пользоваться ею несколько нерационально. А если на диване едят, рисуют, наносят макияж и так далее, рано или поздно на него что-нибудь упадет или прольется и оставит видимый след. Поэтому следует знать заранее, как отчистить диван от пятен.

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OBOZREVATEL рассказывает, как сделать это безопасно и эффективно. И какие домашние средства для этого пригодятся.

В первую очередь напомните себе, из какого материала изготовлена обивка вашего дивана. Некоторые из них можно чистить мыльными растворами на основе воды, а некоторым подходит только сухая чистка специальными средствами. В любом случае эксперты не советуют экспериментировать с отбеливателями и другими агрессивными субстанциями.

Как отмыть диван с помощью мыльного раствора

Пятна лучше убирать, пока они еще свежие – в таком случае отмыть загрязнение будет легче всего. Аккуратно пропылесосьте диван на низкой мощности, чтобы убрать все твердые загрязнения. Далее разведите в теплой воде небольшое количество моющего средства, желательно бесцветного, или жидкого хозяйственного мыла. Мыло можно взять и твердое, тогда его небольшой кусочек нужно будет натереть и полностью растворить в воде.

Чтобы усилить действие средства, можно добавить в него немного белого уксуса. Также некоторые профессионалы советуют чистить диван с помощью дистиллированной воды – она точно не оставит на обивке разводов соли после высыхания.

Наносите мыльный раствор с помощью хорошо отжатой губки или салфетки из микрофибры. Обивка не должна промокнуть. Избегайте трения или сильных нажатий, чтобы не протолкнуть загрязнитель глубже. Обрабатывайте пятно таким образом, пока оно не станет исчезать. При необходимости убирайте лишнюю влагу сухой салфеткой. Когда пятно исчезнет, несколько раз протрите очищенный участок салфеткой, увлажненной в воде, чтобы смыть остатки мыла. Завершите чистку, высушив поверхность с помощью сухой ткани.

Как почистить свежие мокрые пятна

Пока пятно совсем свежее, можно оперативно впитать жидкость с помощью соли или соды. Соль хорошо справится со следами вина, а сода в принципе эффективно впитывает влагу. Насыпьте сухое средство на загрязненное место и оставьте действовать примерно на час. После этого соберите остатки пылесосом.

Как удалить с обивки жир

Следы жира на обивке придется убирать в несколько этапов. И лучше поспешить, пока пятно еще свежее. Насыпьте на загрязненный участок немного соды и оставьте на несколько часов, чтобы он впитал загрязнитель с поверхности. Далее соду нужно собрать пылесосом и обработать пятно мыльным раствором. Когда после влажной чистки диван подсохнет, место, где было пятно, следует протереть медицинским или нашатырным спиртом. Он аккуратно растворить остатки жира.

Как убрать стойкие пятна с дивана

Чтобы избавиться от стойких загрязнений, таких как чернила, пятно можно аккуратно удалить медицинским спиртом. Он должен справиться даже с тем, что не уберет мыльный раствор. Смочите в спирте ватную палочку и промокайте ею пятно, пока ватная головка не станет выглядеть грязной. Тогда замените палочку свежей. Повторяйте, пока не исчезнет пятно.

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