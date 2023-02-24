Как помыть натяжной потолок, чтобы не осталось разводов: советы хозяйкам

Среди других своих преимуществ натяжной потолок может похвастаться тем, что его достаточно просто мыть. В отличие от гипсокартона, с которым уборка потребует немало усилий. Просто нужно знать основные правила и подходы, как помыть натяжной потолок.

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OBOZREVATEL собрал несколько советов на этот счет. И рекомендации по поводу средств, которые помогут с уборкой в этой зоне.

Как мыть натяжной потолок

Независимо от того, из какого материала изготовлен натяжной потолок, он требует регулярной очистки от пыли и пятен, чтобы не терять своих свойств. Полотно перед установкой обрабатывают антистатическими, антибактериальными и другими пропитками, и они лучше действуют именно при чистой поверхности.

Очищать натяжной потолок в комнатах нужно раз в 6 месяцев, на кухне чаще – раз в 2-3 месяца. Проще всего будет пропылелосить его мягкой мебельной щеткой на маленькой силе всасывания. Во всех помещениях кроме кухни этого будет достаточно. Если же поверхность нуждается в мойке, то вам понадобится губка, слегка пропитанная моющим средством. Пройдитесь по всему потолку круговыми движениями, а затем смойте остатки средства водой, чтобы избежать разводов.

Какое бы средство вы ни выбрали, обязательно протестируйте его на незаметном участке потолка. Например, над высоким шкафом. Так вы убедитесь, что ваше средство безопасно для полотна. Просто нанесите немного, оставьте на 5-10 минут и смойте. Если на очищенном месте не появилось желтизна или какое-нибудь пятно, смело мойте оставшийся потолок выбранным средством.

Глянцевый потолок после мытья нужно будет обязательно отполировать сухой тряпкой во избежание разводов. С матовым покрытием этот этап можно пропустить. Тканевые потолки можно чистить только сухим способом.

Чем мыть натяжной потолок

Обычно производители рекомендуют использовать специализированные средства для мытья натяжных потолков. Но также подойдут спреи для мытья окон (для глянцевых материалов) или слабые мыльные растворы – из жидкости для посуды, стирального геля и порошка или хозяйственного мыла.

Окуните губку в теплый (не горячий) мыльный раствор, отожмите ее и с помощью швабры пройдитесь ею по потолку. Сильно при этом не нажимайте, чтобы не повредить полотно. Вторую обработку производите с помощью чистой воды. При необходимости на третьем этапе тщательно протрите потолок сухой тряпкой из микрофибры.

Чем мыть натяжной потолок нельзя

Материал, из которого делают натяжные потолки, достаточно нежен, поэтому абразивы типа соды или порошков для чистки не подойдут.

Не годятся также отбеливатели – ни хлорсодержащие, ни кислородные, ни иные.

Избегайте любых растворителей, даже если заметили на потолке пятна.

Также нельзя мыть потолок любым неразбавленным мылом. Вы вряд ли сможете хорошо смыть столь насыщенное средство и получите стойкие пятна и разводы.

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