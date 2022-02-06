Как снять гель-лак дома и не испортить ногти. Пошаговая инструкция

Иногда представительницы прекрасного пола не успевают сходить к специалисту и вынуждены приводить в порядок маникюр самостоятельно. В нынешнее время, когда в тренде универсальный и практичный гель-лак, это становится сложнее, ведь его не стереть простым ацетоном.

Издание Harper's BAZAAR приводит пошаговую инструкцию, как снять гель-лак в домашних условиях. Для этого понадобятся некоторые инструменты. В частности, пилочка для ногтей, ватные тампоны, ацетон и фольга.

1. Снять верхний слой. Специалисты советуют аккуратно удалить как можно больше верхнего слоя с помощью пилочки средней зернистости. Остановиться нужно, когда ноготь станет тусклым. Не стоит спиливать весь лак. Таким образом есть риск повредить не только ноготь, но и сам палец.

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2. Замочить ногти. Это можно сделать с помощью ватного тампона или подушечки, пропитанной в ацетоне, которой следует обмотать каждый ноготь, и завернуть кончик пальца фольгой. Хорошо бы укутать руки в полотенце, так как ацетон любит тепло. Ждать придется 10–15 минут. После этого лак самостоятельно отслоится от ногтевой пластины.

Ацетон можно заменить чайной ложкой соли. В таком растворе руки следует продержать 20–30 минут.

3. Полностью очистить ноготь. Остатки лака можно снять с помощью апельсиновой палочки. Ни в коем случае нельзя выбирать металлическую. Соскребать гель нужно в направлении к кончику пальца, а не против волокон ногтя, чтобы не повредить его.

4. Пропитать ногти. После ацетона ногтевая пластина становится очень чувствительной, поэтому важно ее насытить полезными веществами. Это может быть питательный крем или сыворотка для кутикулы.

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