Как сделать, чтобы в туалете всегда приятно пахло: секрет, которым пользуются в отелях

Ванную и туалет в доме можно сделать очень уютными, но проблема неприятного запаха в помещении все равно будет периодически возникать. Ее можно решить с помощью освежителя воздуха, но аромат эти средства, как правило, имеют достаточно сомнительный. Тем временем работники гостиниц умеют разбираться с неприятным запахом в этой зоне.

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Издание Sante Plus собрало несколько лайфхаков, как сделать запах в туалете надолго приятным. Для этого, прежде всего, нужно избавиться от причин, которые портят атмосферу.

Лимонно-уксусный дезодорант

Чтобы приготовить средство, которое очистит и освежит унитаз, вам понадобится свежевыжатый лимонный сок и белый уксус. Смешайте по половине стакана обеих жидкостей в бутылке с распылителем и тщательно встряхните, чтобы средство получилось однородным. Далее распылите его на стенки чаши унитаза и оставьте на 15 минут. После этого очистите его. Кислоты в средстве растворят известковый налет, удерживающий запахи, белый уксус поглотит все посторонние ароматы, а лимонный сок оставит приятное цитрусовое благоухание.

Быстрый способ избавиться от запахов при помощи спички

Если вам нужно быстро убрать посторонние запахи в туалете, просто зажгите и тут же погасите в этом помещении обычную спичку. Зажигающая ее смесь мгновенно нейтрализует все неприятные ароматы.

Три способа избавиться от запаха мочи

Один из самых стойких и сложных для выведения запахов в туалете является запах мочи. Избавиться от него можно несколькими способами.

Трюк с содой

Смешайте столовую ложку соды с небольшим количеством лимонного сока, чтобы получить пасту. Нанесите пасту на унитаз изнутри на несколько минут и дайте подействовать в течение нескольких минут, после чего просто смойте.

Также можно просто высыпать полстакана соды в сливное отверстие унитаза и залить его крутым кипятком. Через несколько минут все посторонние запахи исчезнут.

Трюк с туалетной бумагой

Ароматизированная туалетная бумага – вещь противоречивая. Но можно ароматизировать рулон, обходя саму бумагу. Просто нанесите на втулку несколько капель любимого эфирного масла. Картон будет удерживать аромат довольно долго, а при необходимости масло можно будет освежить. Держите такой рулон на видном месте.

Трюк с солью

Соль поглощает неприятные запахи не хуже соды. Поэтому просто всыпьте на ночь 2-3 столовых ложки продукта в унитаз. Утром ее останется только смыть и забыть обо всех неприятных ароматах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как с помощью домашних средств эффективно отчистить унитаз.

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