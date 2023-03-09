Как сделать, чтобы тюльпаны стояли как можно дольше: советы

Тюльпаны считаются символом весны, поэтому их так часто дарят на весенние праздники, в том числе 8 марта. Так что на следующий день актуальным становится вопрос, как сохранить букет тюльпанов как можно дольше.

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OBOZREVATEL рассказывает о нескольких лайфхаках. Они помогут продлить жизнь нежным цветам.

Как выбрать качественные тюльпаны

Дольше всего простоит качественный букет из свежих цветов, поэтому важно выбирать растения внимательно. Если цветки стянуты резинкой, значит, тюльпаны уже несвежие и стоять они не будут. Листья и стебли качественных цветов должны быть яркими, упругими и без дефектов.

Как подготовить букет, чтобы он долго простоял

Тюльпаны не стоит упаковывать в пленку или другие упаковочные материалы, кроме разве что крафтовой бумаги. Это может создать неблагоприятный микроклимат для стеблей. Простой ленты должно быть достаточно.

После того как вы принесли букет домой, дайте ему полежать минут 30 и приспособиться к комнатной температуре. Только после этого его можно будет ставить в воду.

Чтобы вода хорошо проникала в стебли цветов, освежите их срез. Острым ножом или ножницами отрежьте кончики под углом примерно 45 градусов. Также снимите лишние листья, которые могут вызвать преждевременное загнивание растений.

Лучше всего тюльпаны чувствуют себя в высокой вазе, который хорошо поддерживает их стебли. Вазу необходимо тщательно помыть перед тем, как ставить в нее цветы, и убедиться, что моющее средство полностью смыто.

Где лучше всего поставить букет

Срезанные тюльпаны не любят прямого солнечного света. Поэтому лучше всего поставить букет в затененное место.

Также цветам не место у отопительных приборов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя дарить на праздники цветы в горшках.

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