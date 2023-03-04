Как сделать, чтобы масло не стреляло в сковороде: поможет один ингредиент

Брызги от масла вызывают немало неприятностей во время жарки пищи. Остатки продукта потом приходится убирать с плиты, поверхностей и стен, а еще из-за них можно получить ожог. Совсем избежать этой проблемы невозможно, ведь она возникает из-за физических свойств горячего масла, которое так реагирует на попадание капель воды. Однако количество брызг можно существенно уменьшить, если знать, как сделать так, чтобы масло не стреляло.

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OBOZREVATEL собрал пару эффективных лайфхаков. Воспользуйтесь ими в следующий раз, когда будете что-нибудь жарить.

Прежде всего, перестаньте экономить на продукте за счет качества. Дешевое масло может быть ненадлежащим образом очищено и содержать влагу или примеси, которые стреляют во время приготовления. Иногда переход на более качественную марку может решить проблему, а заодно и снизить количество дыма во время приготовления.

Также можно использовать трюк с солью. После того как вы разогреете сковороду, равномерно рассыпьте по ее поверхности небольшое количество соли. После чего вливать масло станет безопасно. Но при этом будьте внимательны, чтобы не пересолить блюдо – добавляйте меньше продукта во время приготовления.

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