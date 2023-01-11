Как разгладить вещи без утюга: простые и быстрые способы

Уход за одеждой в условиях отключения электроэнергии кажется задачей невозможной. Однако на самом деле ответов на вопрос, как погладить вещи без утюга, существует немало.

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Издание Real Simple рассказало обо всех эффективных методах. А OBOZREVATEL разделил их на две группы – те, для которых электроэнергия не понадобится вообще, и те, где без нее не обойтись, но в которых не задействован непосредственно утюг.

Гладим без электроэнергии

Нагретая вода и подручные средства помогут вам хорошо разгладить смятые вещи, даже при отключении света. Вот несколько способов.

Горячий душ

Не тратьте время впустую, когда принимаете душ или ванну. Развесьте в ванной комнате вещи, которые хотите погладить, на плечиках. Под действием водяного пара они разгладятся сами по себе. Также можно устроить вещам отдельную парилку. Так же разместите их на плечиках, включите как можно более горячую воду – лучше через душ, чем через кран, закройте дверь и подождите, пока помещение наполнится паром – на это уйдет примерно 10 минут. Вытяжку при этом включать не следует. Так вещи можно оставить отпариваться минут на 15-30, после чего они будут идеально разглажены.

Кастрюля или чайник

Это тоже способ отпарить вещи, но немного сложнее, чем с душем. Вскипятите воду в кастрюле среднего размера или чайнике и подержите вещь над паром – это один вариант. Другой – это вылить воду из кастрюли, как только она закипит и воспользоваться дном, как обычным утюгом. При этом убедитесь, что дно абсолютно чистое, и не хватайтесь за ручки голыми руками.

Самодельный спрей для разглаживания

Есть фабричные средства, которыми нужно побрызгать одежду, чтобы разгладить. Но такой спрей можно сделать и дома. Вот пара проверенных рецептов.

1 стакан кипяченой, бутилированной а лучше дистиллированной воды;

1 чайная ложка кондиционера для белья;

1 чайная ложка медицинского спирта.

Залить все ингредиенты в пульверизатор и хорошо встряхнуть. Дистиллированная вода не оставит разводов, кондиционер размягчит ткань, а спирт позволит средству быстрее высохнуть.

Дистиллированная, бутилированная или кипяченая вода;

белый уксус;

эфирное масло (по желанию).

Это средство будет высыхать несколько дольше, поэтому убедитесь, что у вас есть запас времени, чтобы оно подействовало. Смешайте в пульверизаторе одну часть уксуса с тремя частями воды. При желании добавьте 2-3 капли любимого эфирного масла, чтобы ароматизировать средство и избавиться от уксусного запаха. Масло дозируйте очень осторожно, чтобы не наделать пятен. Разбрызгайте жидкость на вещь и дайте ей высохнуть.

Влажное полотенце

Этот способ подойдет даже для деликатных вещей из шерсти и шелка или трикотажа. Намочите полотенце и очень хорошо его отожмите, чтобы оно было лишь слегка влажным. Также его можно опрыскать водой из пульверизатора и подождать, когда она впитается. Еще полотенце можно немного нагреть, так оно подействует лучше. Разложите одежду на доске для стирки и накройте ее влажным полотенцем. Сверху при этом можно пройтись холодным утюгом.

Если свет есть, а утюга нет

Иногда бывает, что утюга у вас под рукой нет. Он сломался, вы не дома, и так далее. Погладить можно и без него.

Сушилка

Сильно помятые хлопчатобумажные вещи можно ненадолго положить в сушильную машину вместе с влажным (не мокрым) полотенцем или парой кубиков льда. Включите машину на 5-10 минут. Это создаст небольшое количество пара, который разгладит ткань. Вынимайте вещи сразу, как только закончится цикл, иначе они снова помнутся.

Фен

Обычный фен для волос способен творить чудеса с помятыми вещами буквально в считанные минуты. Повесьте нужную вам вещь на плечики, смочите все места, которые хотите разгладить, водой – лучше бутилированной, чем водопроводной – и просушите их на вису феном на средней мощности. При этом фен держите на расстоянии, чтобы не повредить ткань.

Выравниватель для волос

Недаром этот девайс называют утюжком – он может спасти вашу одежду в экстренной ситуации. Более того, выпрямитель значительно лучше справится с воротничками и манжетами, чем традиционный утюг. Убедитесь, что пластины устройства чистые, на них отсутствуют остатки средств для укладки. Если нужно их смыть, протрите утюжок спиртом. Для деликатных тканей используйте режим низкой температуры, для хлопка или льна можно выбрать более горячие настройки.

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