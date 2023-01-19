Как правильно стирать вещи, если у вас жесткая вода: полезные советы

Жесткая вода создает проблемы не только в виде накипи в чайнике и пятен на сантехнике. Она также значительно ухудшает качество стирки. Прежде всего, из-за избытка солей моющие средства пенятся больше, чем нужно, и остатки этой пены потом трудно убрать. В том числе трудно выполоскать из вещей. Поэтому вопрос, как смягчить воду для стирки, остается для Украины актуальным, ведь у нас почти всюду водопроводная вода жесткая.

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Издание Lifehacker собрало несколько эффективных способов бороться с этой неприятностью. Ни один из них не потребует покупки дополнительного оборудования

Добавьте уксус

Для смягчения воды во время стирки лучше брать белый или дистиллированный уксус. Он не оставит пятен и будет меньше пахнуть. Уксус обладает способностью нейтрализовать минералы в воде, которые делают ее жесткой.

Для того чтобы средство подействовало, достаточно добавить уксус во время этапа полоскания. Залейте половину стакана жидкости в лоток для стирального средства. Это поможет тщательно вымыть из вещей остатки пены и минералов и они станут мягче и будут ощущаться, как более чистые и свежие.

Если вы долго стирали вещи в жесткой воде и они посерели или покрылись из-за этого налетом, вы можете замочить их на ночь в уксусном растворе. Смешайте его с водой в пропорции 1:1, чтобы получить необходимое количество жидкости, окуните в нее одежду или белье, а утром постирайте, как обычно. Проблема с потускневшими цветами и серым налетом должна быть решена.

Воспользуйтесь содой для стирки

В отличие от пищевой соды, являющейся гидрокарбонатом натрия, сода для стирки является карбонатом натрия, то есть не содержит в молекуле атома водорода, что несколько изменяет ее свойства. В частности, она прекрасно смягчает воду. Ее можно найти в продаже под названием кальцинированная или кристаллическая сода. Просто добавьте половину стакана этого порошка во время следующей стирки в стиральное средство или засыпьте его непосредственно в барабан.

Внимательно выбирайте стиральное средство

Современные порошки и стиральные гели нередко уже включают в себя смягчающие компоненты. Если задаться такой целью, можно даже найти средства с содержанием уксуса. В любом случае жидкие формулы для стирки лучше противостоят жесткой воде, чем порошкообразные.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как почистить стиральную машину от накипи, которая возникает из-за жесткой воды.

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