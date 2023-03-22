Как почистить шторы от пыли, не снимая их: простой способ
Шторы в интерьере – не самый загрязняемый предмет. Их главная проблема – пыль. Она накапливается в ткани и может распространяться из нее по помещению. Поэтому лайфхак, как почистить шторы без стирки, сбережет вам и время, и усилия на уборку в целом.
OBOZREVATEL рассказывает, как легко и быстро почистить шторы о пыли. При этом снимать их с карниза даже не придется.
Метод ракетки и пылесоса
Наиболее очевидным способом очистки шторы от пыли кажется пылесос. Но он засасывает ткань внутрь и может оборвать тот же карниз. Поэтому облегчить уборку поможет теннисная или бадминтонная ракетка. Ее нужно разместить между тканью шторы и щеткой пылесоса. Сетчатый инвентарь убережет ткань и при этом пропустит всю пыль.
Метод с марлей
Еще одним препятствием между пылесосом и шторой может стать обычная марля. Или даже старые женские колготки. Чтобы снизить силу всасывания, их нужно намотать на трубу пылесоса и зафиксировать. Тонкий слой ткани станет препятствием всасыванию полотна штори.
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