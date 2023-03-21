Как отчистить до блеска душевую лейку: простой лайфхак

Лейка от душа накапливает на себе немало известковых отложений, в частности, они собираются в отверстиях для воды, откуда, кажется, налет вычистить просто невозможно. На самом деле, если знать, как отчистить лейку для душа, это не должно быть проблемой вообще.

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OBOZREVATEL рассказывает о простом лайфхаке, как заставить лейку сиять, как новая. К тому же она после этого начнет лучше пропускать воду и станет более функциональной. Для чистки понадобится только одно средство – уксус.

Чтобы почистить лейку, возьмите обычный пластиковый пакет, открутите лейку со шланга или снимите со стойки и положите внутрь, налейте в пакет уксус. Вещество должно полностью покрывать все загрязненные места. Закройте пакет.

Оставьте закрытый пакет с лейкой на ночь. Уксус за это время должен растворить все отложения.

Утром лейку нужно обработать щеткой – она должна легко снять размягченную известь. А потом предмет останется хорошо промыть струей воды и вернуть на место.

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