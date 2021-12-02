Как пахнут звезды. 10 самых популярных ароматов знаменитостей – от Виктории Бекхем до Хейли Бибер

Английский журналист Шеннон Лоулор провел небольшое исследование в социальных сетях знаменитых женщин, чтобы выяснить, какими духами они пользуются. Оказалось, что Виктория Бекхэм, Хейли Бибер, Меган Маркл и другие выбирают себе стойкие и брендовые ароматы.

Свои наблюдения, базировавшиеся на Instagram-постах и разных интервью звезд, автор изложил в статье модного издания Who What Wear. Он определил, что знаменитости годами не изменяют своим любимым запахам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Виктория Бекхэм любит аромат Vilhelm Parfumerie Room Service. Парфюмерная вода пахнет цветочно-фруктовыми ароматами, переливаясь от мандариновой свежести к нежности орхидеи.

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Супермодель Кейт Мосс заявила, что не выходит из дома, не воспользовавшись Serge Lutens Fleurs d'Oranger, композиция аромата которого включает ноты жасмина, апельсина, белой розы и индийского тубероза.

Британская писательница и телеведущая Алекса Чанг предпочитает парфюмированную воду Le Labo Santal 33. Англичане нравится сочетание запахов сандала, папируса, фиалки и кедра. Считается, что этот парфюм подходит как мужчинам, так и женщинам.

Американская модель Крисси Тейген любит популярный аромат линейки Dior Hypnotic Poison, верхние ноты которого включают в себя кокос, сливу и абрикос, а базовые – ваниль, миндаль, сандал и мускус.

Актриса Эмма Стоун выбрала для себя духи от известного бренда Chanel Gardénia. Аромат переливается запахами гардении, цветков апельсина, кокоса и ванили.

Модель Хейли Бибер любит пользоваться парфюмерной водой Bond No. 9 West Side. Парфюм оставляет после себя шлейф из аромата розы, пиона, ванили и сандала.

Киноактриса Кейт Боссур любит запах Byredo Gypsy Water. Он пахнет лимоном, бергамотом, перцем, сандалом и ванилью.

Голливудская звезда Марго Робби пользуется известным ароматом Calvin Klein Deep Euphoria, в котором ярко выражены экзотические нотки, четко слышны розы, перец и пачули.

Меган Маркл отдала свое сердце парфюмированной воде Wild Bluebell Cologne. Его запах характеризуется нотками персика, зеленых листьев, хурмы и мускуса.

Певица Рианна пользуется парфюмерией Kilian Love, Don't Be Shy, где нотки роскошной болгарской розы красиво сочетаются с оттенками ириса и жасмина.

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