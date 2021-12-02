Как пахнут звезды. 10 самых популярных ароматов знаменитостей – от Виктории Бекхем до Хейли Бибер

Катерина Малай
Lady
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Как пахнут звезды. 10 самых популярных ароматов знаменитостей – от Виктории Бекхем до Хейли Бибер

Английский журналист Шеннон Лоулор провел небольшое исследование в социальных сетях знаменитых женщин, чтобы выяснить, какими духами они пользуются. Оказалось, что Виктория Бекхэм, Хейли Бибер, Меган Маркл и другие выбирают себе стойкие и брендовые ароматы.

Свои наблюдения, базировавшиеся на Instagram-постах и разных интервью звезд, автор изложил в статье модного издания Who What Wear. Он определил, что знаменитости годами не изменяют своим любимым запахам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Виктория Бекхэм любит аромат Vilhelm Parfumerie Room Service. Парфюмерная вода пахнет цветочно-фруктовыми ароматами, переливаясь от мандариновой свежести к нежности орхидеи.

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Виктория Бекхэм любит Vilhelm Parfumerie Room Service

Супермодель Кейт Мосс заявила, что не выходит из дома, не воспользовавшись Serge Lutens Fleurs d'Oranger, композиция аромата которого включает ноты жасмина, апельсина, белой розы и индийского тубероза.

Кейт Мосс пользуется Serge Lutens Fleurs d'Oranger

Британская писательница и телеведущая Алекса Чанг предпочитает парфюмированную воду Le Labo Santal 33. Англичане нравится сочетание запахов сандала, папируса, фиалки и кедра. Считается, что этот парфюм подходит как мужчинам, так и женщинам.

Алекса любит Le Labo Santal 33

Американская модель Крисси Тейген любит популярный аромат линейки Dior Hypnotic Poison, верхние ноты которого включают в себя кокос, сливу и абрикос, а базовые – ваниль, миндаль, сандал и мускус.

Крисси выбрала Dior Hypnotic Poison

Актриса Эмма Стоун выбрала для себя духи от известного бренда Chanel Gardénia. Аромат переливается запахами гардении, цветков апельсина, кокоса и ванили.

Эмма Стоун пользуется Chanel Gardénia

Модель Хейли Бибер любит пользоваться парфюмерной водой Bond No. 9 West Side. Парфюм оставляет после себя шлейф из аромата розы, пиона, ванили и сандала.

Хейли Бибер обожает Бонд No. 9 West Side

Киноактриса Кейт Боссур любит запах Byredo Gypsy Water. Он пахнет лимоном, бергамотом, перцем, сандалом и ванилью.

Кейт любит Byredo Gypsy Water

Голливудская звезда Марго Робби пользуется известным ароматом Calvin Klein Deep Euphoria, в котором ярко выражены экзотические нотки, четко слышны розы, перец и пачули.

Марго Робби любит Calvin Klein Deep Euphoria

Меган Маркл отдала свое сердце парфюмированной воде Wild Bluebell Cologne. Его запах характеризуется нотками персика, зеленых листьев, хурмы и мускуса.

Меган Маркл пользуется Wild Bluebell Cologne

Певица Рианна пользуется парфюмерией Kilian Love, Don't Be Shy, где нотки роскошной болгарской розы красиво сочетаются с оттенками ириса и жасмина.

Рианна пользуется Kilian Love, Don't Be Shy

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какими контрацептивами пользуются украинские звезды.

звездыМеган МарклРианнаМарго РоббиЭмма Стоун