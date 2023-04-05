Как отстирать белые носки: каждый раз будут как новые

Уже скоро дожди закончатся, придет настоящее весеннее тепло и наступит сезон светлой обуви. А вместе с ним и время белых носков. Уход за ними очень непрост – белый трикотаж легко набирает уличную пыль, сереет и желтеет. Можно прибегнуть к помощи отбеливателей, но при частом использовании они быстро портят ткань.

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OBOZREVATEL рассказывает о лайфхаках, которые помогут эффективно отстирать белые носки без помощи агрессивной химии. И при этом не потребуют значительных усилий.

Хозяйственное мыло

Несмотря на свой довольно неприятный цвет, хозяйственное мыло является весьма эффективно и при этом мягким отбеливателем. Можно просто замочить носки в растворе этого средства – это уже поможет осветлить их. Но есть еще более эффективный способ, который позволит избавиться даже от стойких пятен.

Носки сначала нужно замочить в мыльном растворе с любым стиральным средством – порошком или жидкостью. Через час-два их нужно сполоснуть и намылить хозяйственным мылом и положить в специальный раствор – на 1 литр горячей воды по 2 столовые ложки кальцинированной соды и нашатырного спирта. После часового замачивания носки надо постирать обычным способом – в машине или вручную.

Хозяйственное мыло и лимонная кислота

Этот быстрый метод поможет вернуть ткани белизну, но будет не столь эффективным против пятен. Намочите носки и намыльте их хозяйственным мылом, после чего положите в емкость с водой. Через час-два их нужно переложить в раствор лимонной кислоты, который готовят из расчета 0,5 чайной ложки порошка на 100 мл воды. После 20 минут такого замачивания носки нужно будет ополоснуть и отправить сушиться.

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