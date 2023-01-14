Как отмыть стаканы до блеска: способ, от которого гости будут в восторге

Каждый раз, покупая новые стаканы или бокалы, мы радуемся их прозрачности и блеску. Но проходит несколько месяцев и стекло тускнеет и его уже не поставишь гостям на стол. Причиной тому жесткая вода, которая течет из большинства наших кранов и используется посудомоечными машинами в частности. Потому вопрос, как отмыть стаканы до блеска, остается постоянно актуальным. Особенно для тех, кто любит принимать у себя дома родных и друзей.

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Издание Good Housekeeping приводит две причины помутнения стекла. В первую очередь это налет из минералов, содержащихся в воде, вторая – следствие работы посудомойки.

Если причина в жесткой воде

Уксус – лучшее средство для борьбы с мутностью на стекле из-за солей кальция, магния и других металлов, которых много в нашей водопроводной воде. Усилить его действие может пищевая сода. Приготовьте также полотенце из микрофибры.

Налейте уксус в большую емкость и замочите в нем на 5 минут всю стеклянную посуду, которая стала мутной. Таким же образом можно ухаживать за вазами.

Если средство не подействовало, подогрейте уксус. Благодаря высокой температуре он подействует более активно и растворит минеральный налет. Но будьте осторожны, от слишком высокой температуры стекло может треснуть.

Если и после этого остались пятна или разводы, потрите их небольшим количеством пищевой соды. Сода будет действовать, как мягкий абразив и соскребет пятно, не повредив стекло. Чтобы сделать ее действие еще более деликатным, смешайте средство с водой так, чтобы получилась паста.

После очистки промойте стеклянные предметы посуды вручную под теплой или холодной водой.

Вытирайте стаканы и бокалы безворсовой тканью, такой как микрофибра. Так вы аккуратно их отполируете, не оставив на поверхности мелких частиц, как это бывает с хлопчатобумажными полотенцами. Делать это нужно сразу, пока капли воды не высохли на стекле и не оставили новых пятен.

Если стекло помутнело из-за мытья в посудомойке

К сожалению, мытье в посудомойке может привести к повреждению вашей стеклянной посуды. Так жесткая вода не просто остается на поверхности предмета, микрочастицы солей царапают стекло, от чего оно выглядит мутным. Не на пользу этому материалу и горячая вода, которой обрабатывает посуду устройство – от этого могут появляться микротрещины и сколы. Сделать с этими царапинами и повреждениями хоть что-нибудь будет уже невозможно.

Поэтому эксперты советуют мыть стекло только вручную и тщательно протирать его. Если вы все же не хотите этого делать, следуйте таким инструкциям:

добавляйте минимальное предусмотренное инструкцией количество моющего средства;

не перегружайте машину, когда моете в ней стекло – вода должна в ней свободно стекать;

убедитесь, что другая посуда, которую вы моете вместе со стеклом, очищена от твердых остатков пищи – они тоже могут царапать поверхности;

вынимайте и протирайте стаканы сразу после завершения цикла мойки – не оставляйте их сушиться в машине.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лайфхаках, которые помогут помыть посуду вручную быстрее и экономнее.

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