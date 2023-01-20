Как отмыть пригоревший противень: простые способы борьбы с застарелым жиром

Духовка и вся посуда, используемая в ней, создают дополнительные проблемы при чистке. Ведь непосредственно в процессе приготовления жир успевает пригореть и пристать, и легко отмыть его под струей воды не получится. Тем не менее способы очистки противня существуют. И даже не один.

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OBOZREVATEL собрал советы опытных хозяек по уходу за этой посудой. Для этого вам не понадобятся дорогостоящие химические средства – только то, что у вас всегда есть на кухне.

Соль

Под воздействием высокой температуры соль может разрушать отложения жира. Насыпьте ее ровным слоем на дно противня и поставьте его на 40 минут в нагретую до 100 градусов духовку. Соль за это время должна приобрести коричневый цвет. После этого духовку нужно выключить, противень достать и дать ему остыть. Далее соль можно убрать, а сам предмет промыть под проточной водой – жир должен легко удалиться с его поверхности.

Горчичный порошок

Вещества, содержащиеся в горчичном порошке, тоже растворяют застаревший и пригоревший жир. Но на это уйдет определенное время. Такую чистку надо проводить с вечера. Посыпьте противень порошком, залейте его кипятком и оставьте отмокать. Утром останется слить отмокшее загрязнение и промыть противень обычным средством для посуды под проточной водой.

Лимонная кислота с содой

Лимонная кислота в сочетании с содой действует так же, как с уксусом, только в реакцию сухие порошки вступают не сразу, а только когда к ним добавляют воды. Смешайте по 5 столовых ложек кислоты и соды и добавьте к ним 50 мл воды. Образуется шипучая субстанция, которой нужно покрыть пятно жира. Оставьте средство действовать на 4 часа. Далее загрязнение нужно будет потереть жесткой стороной губки, после чего помыть противень обычным способом.

Разрыхлитель для теста

Это средство действует по тому же принципу, что и предыдущее. Вымойте противень от остатков пищи и высушите его. Далее насыпьте на всю поверхность или только на пятна необходимое количество разрыхлителя и сбрызните их водой. Через час противень можно аккуратно протереть губкой, чтобы снять размягченное загрязнение, и вымыть под краном с жидкостью для посуды.

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