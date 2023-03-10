Как отмыть остатки теста с посуды: губку портить не придется

Мытье посуды после приготовления теста может быть весьма проблематичным, ведь из-за своей текстуры оно прилипает к губке или мочалке. Привести инструмент в порядок потом не удается почти никогда и приходится просто менять его на новый. Но есть способ, как просто отмыть посуду от остатков теста и не испортить губку.

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OBOZREVATEL рассказывает о простом лайфхаке. Все, что вам для него понадобится, это немного теплой воды. Важно: если вода будет горячей, белок в остатках теста из-за этого свернется и отмывать его будет сложнее.

Возьмите всю посуду, которая контактировала с тестом – миску, лопатки, ложки, венчик, и т.д. – и сложите его вместе. В миске все должно удобно поместиться. После этого все предметы нужно залить водой. Через 10-20 минут остатки теста должны достаточно размокнуть и легко смыться прямо под струей воды.

Счищать то, что не отстает сразу, лучше с помощью лопаток и венчика. Они при этом тоже будут постепенно очищаться. Когда теста на посуде не останется, ее можно будет полноценно промыть обычным способом.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, зачем нужно насыпать на губку для мытья посуды соль.

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