Как отчистить ковер: гениальный сухой способ

Генеральная чистка ковра очень непростое дело – его придется либо снимать, чтобы отдать в мойку, либо фактически перестать пользоваться комнатой, где он лежит, пока процесс не будет доведен до конца. Чтобы отодвинуть этот момент, можно регулярно производить сухую чистку ковра.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает, как почистить ковер сухим способом. Он освежит его и поможет избавиться от глубоких загрязнений. Приятный бонус в том, что сделать это можно быстро и без лишних усилий.

Для того чтобы почистить ковер сухим способом понадобятся пищевая сода, соль, щетка и перчатки, чтобы защитить кожу. На маленький коврик понадобится по 5 столовых ложек продуктов.

Соду и соль необходимо смешать, равномерно нанести на ковер и втереть в ворс с помощью щетки. Средство нужно оставить на ночь, а с утра тщательно пропылесосить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как легко отчистить швы на плитке.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.