Как навести идеальный порядок дома за 30 минут. Секреты горничных

Пока гость отсутствует в гостиничном номере, у горничной есть всего 30 минут, чтобы сделать текущую уборку. За это время ей нужно проветрить помещение, перемыть посуду, застелить постель, убрать на поверхностях, вытереть пыль и привести в порядок уборную. Профессионалы раскрыли некоторые секреты, которые помогают им выполнять свои обязанности быстро и эффективно.

OBOZREVATEL ознакомился с принципами работы горничных и выбрал самые результативные. Они помогут хозяйкам справляться с малоприятными домашними делами намного легче.

1. Начинаем с проветривания

Когда горничная заходит в номер, она сразу направляется к окнам. Затхлый воздух испортит атмосферу даже в идеально чистом помещении. Важно открывать окна на распашку и в том случае, если вы используете химию для мытья поверхностей. В холодное время года проветривайте комнаты поочередно. Например, пока моете ванну, можно открыть окно в гостиной или на кухне.

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2. Уберите все лишнее

Перед тем как пылесосить или вытирать пыль необходимо выкинуть весь мусор и вынести его за пределы номера (квартиры). Также собрать постельное белье, полотенца и остальные ненужные вещи. Грязную посуду и одежду сложить в раковину и корзину для белья соответственно. Все сувениры и элементы интерьера сдвигайте в одну сторону. Так у вас пропадет соблазн протереть пыль вокруг них, а значит – сделать уборку некачественно.

3. Порядок уборки

Начинать уборку необходимо с комнат, а заканчивать ванной. Таким образом вы переносите меньше бактерий, не нарушая санитарные нормы.

4. Как правильно вытирать пыль?

Для удаления пыли с поверхностей используйте тряпки из "правильного" материала. В нашем случае лучший вариант – микрофибра. Она поможет избежать разводов и не будет притягивать еще больше мусора. Также можно обратить внимание на хлопковые материалы. Не зря многие хозяйки используют старые ненужные футболки.

Раз и навсегда откажитесь от махровых полотенец. Они не только создают еще больше пыли, но и оставляют маленькие ворсинки, от которых позже очень сложно избавляться.

5. Уделите внимание выбору чистящих средств

Купить универсальное средство от всех проблемных зон – это, безусловно, хорошо, но, к сожалению, невозможно. Вы не сэкономите денег, если клюнете на "панацею" от всех грязей в вашем доме. Очиститель на основе кислоты подойдет для керамики, щелочные средства – для плитки и блестящих металлических поверхностей, средства с нейтральным Ph – для мытья стекол и зеркал.

Обычно, средства для чистки унитаза или кухонной плиты работают не сразу. Нанесите их на поверхность и подождите 10-15 минут. Пока бытовая химия будет бороться с налетом, жиром и прочими проблемами, можно заняться другой комнатой.

6. Траектория уборки

Горничные советуют вытирать поверхности круговыми движениями по (или против) часовой стрелке. Так вы минимизируете шанс упустить какой-то из участков уборки.

7. Зубная щетка под рукой

Этот маленький инструмент, который каждый человек использует для личной гигиены, отлично подойдет для чистки труднодоступных мест. Особенно щетка пригодится в ванной, чтобы вычистить грязь между плиток, в зазорах и узких уголках, а также для тщательного мытья унитаза.

8. Снова забыли про тюль?

Многие хозяйки старательно вычищают каждую щелочку дома, однако совершенно не уделяют внимание шторам и гардинам. Это большое упущение. Горничные знают быстрый способ, как эффективно очистить ткань от пыли. Для этого нужно взять слегка влажное полотенце среднего размера и отбить им шторы. Для быстрого эффекта нужно свернуть его в трубочку. Пыль можно выбивать прямо на пол, после чего все тщательно пропылесосить.

9. Ковры и пол

Готовы поспорить, что вы начинаете пылесосить с дальнего угла комнаты, а затем постепенно продвигаетесь к выходу. Так нас учили убирать еще родители. Горничные же делают с точностью наоборот: изначально они уделяют внимание местам с самой высокой проходимостью, а уже потом начинают с дальнего угла. Таким образом грязные места очищаются дважды. Также поступает персонал отеля и с мытьем полов. Кстати, они это делают в самом финале уборки.

Не забывайте, что пол нельзя мыть без его первоначальной чистки пылесосом или хотя бы веником.

10. Секрет уксуса

В журнале Novate рассказали о секретном оружии горничных в борьбе за чистоту – белый уксус. Размешав его с водой, можно очистить большинство видов загрязнений любой сложности. Уксус даже поможет избавиться от следов уборки другими чистящими средствами. Правильная пропорция: три части воды и одна часть уксуса. Полученную смесь нужно залить в распылитель.

Особой популярностью среди опытных горничных пользуется апельсиновый уксус. Это натуральное безопасное средство, которое показывает не только высокую результативность, но и обладает приятным цитрусовым ароматом. Наиболее эффективно это средство в чистке окон и стекол. Чтобы навести красоту, нужно просто распылить уксус на их поверхность и протереть сухой тряпкой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что блогер из Австралии поделилась действенным лайфхаком, как легко убрать из холодильника загрязнения и неприятный запах. Женщина посоветовала смешать стакан воды с 1/4 стакана белого уксуса и двумя чайными ложками ванильного экстракта и помыть поверхности таким раствором.