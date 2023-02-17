Как коты влияют на женскую энергию: какие породы лучше выбрать

Кошек часто связывают с женской энергетикой. Грациозное и изящное животное, способное на неподдельную нежность и заботу к своему человеку, воплощает распространенные представления об идеальной женщине. Но специалисты по эзотерике утверждают, что не все породы хорошо влияют на своих хозяек. Они советуют перед тем, как заводить пушистика, узнать, какие породы забирают энергию у женщин.

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OBOZREVATEL ознакомился с этими рекомендациями. Рассказываем, чем кошка может быть полезна человеку, и какие породы будут нейтральны и опасны для женщин.

Как коты влияют на человека

Мурчание, которое издают коты, звучит на частотах, ускоряющих заживление травм и регенерацию тканей. Этот звук также действует успокаивающе на нервную систему. Так что миф о том, что коты умеют лечить своих хозяев, не такой уж и миф.

У человека, гладящего кошку, снижается давление и нормализуется пульс. Это также может облегчать головную боль и боль в суставах.

То, что коты любят внимательно следить за своим хозяином, подсознательно воспринимается человеком как проявление внимания и понимания. Именно поэтому кошек советуют заводить тем, кто страдает чувством одиночества и испытывает стресс. Вы действительно сможете выговориться животному и почувствовать, будто вас выслушали.

Вместе с тем биоэнергетики утверждают, что кошачья аура способна поглощать ауру женской сексуальности. И в моменты, когда женская энергетика достигает пика – это моменты сексуального возбуждения, овуляция или беременность – животное особенно интенсивно питается от своей хозяйки. И при этом лишает ее части сил.

Опасные породы

Как выяснилось, такому "вампиризму" больше подвержены несколько определенных пород. Вот их список.

Мейн кун. Самому крупному домашнему коту энергетики нужно также немало. Они способны высасывать ее даже на расстоянии. Поэтому их рекомендуют гладить не дольше 15 минут подряд.

Абиссинская кошка. Миниатюрное изящное создание способно поглотить огромное количество энергии хозяйки. Поэтому не позволяйте ей залеживаться у вас на коленях и не пускайте в постель.

Сибирская кошка. Роскошное пушистое животное требует больших порций энергии для подпитки.

Породы, не представляющие угрозы для женщин

Персидская кошка. Флегматичные и спокойные создания не требуют большой подпитки, поэтому не будут питаться от своей хозяйки.

Британская кошка. Плюшевая кошечка идеальна для жизни в семье благодаря своей самодостаточности. Именно поэтому она безопасна и для женской энергетики.

Сфинкс. Все виды сфинксов сами по себе очень беззащитны из-за отсутствия шерсти, в то время как самыми большими "вампирами" являются именно пушистые кошки. Так что сфинкс не нанесет вреда ауре своей обладательницы.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно мыть кошачий лоток, чтобы от него не было запаха.

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