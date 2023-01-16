Как избавиться от желтых пятен на подушках: способы, от которых они будут как новые

На подушках, даже недавно купленных, часто появляются желтые пятна, которые трудно удалить привычными средствами. Они не только портят внешний вид подушек, но і являются местами скопления бактерий.

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Стирка в машинке не всегда может качественно вывести желтые пятна. О полезных лайфхаках читайте в материале OBOZREVATEL.

Топ лайфхаков для стирки подушек

Перед стиркой эксперты советуют опрыскать желтые пятна перекисью водорода. Не следует сразу бросать подушку в машинку. Дайте время, чтобы перекись подействовала, пусть подушка полностью высохнет.

Если на подушке много пятен пота, а ткань стала жирной и засаленной, можно использовать хлоргексидин. Принцип действия аналогичен сбрызгиванию перекисью. Оросите поверхность подушки и оставьте ее на несколько часов. Затем следует постирать в машинке.

Для еще одного лайфхака нужно приготовить смесь. Возьмите емкость с горячей водой и добавьте в нее 3-4 ложки отбеливателя. Окуните подушку в раствор, или, если подушка слишком велика, вылейте на нее смесь. Дайте раствору минимум 15 минут, чтобы полностью впитаться и постирайте подушку привычным способом.

В сухой порошок при стирке подушек лучше предварительно добавить несколько ложек воды.

Есть и радикальный метод – в моющее средство советуют добавить 3-4 столовых ложки нашатырного спирта. Эксперты обещают, что спирт выветрится и неприятного запаха не останется. Затем нужно постирать подушку, включив режим с дополнительным ополаскиванием.

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